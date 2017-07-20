|
В общественных местах предлагается запретить ношение предметов одежды препятствующих распознаванию лица20.07.2017 | Мнения и комментарии
В проекте закона предлагается на законодательном уровне запретить ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в ходе регионального семинара в городе Атырау. Глава государства на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также во время встречи с имамами высказал, что укороченные брюки и неаккуратная борода не соответствует традициям нашего народа. В частности, он отметил о недопустимости разделения граждан по религиозному признаку.
Поэтому в проекте закона предлагается запретить ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. «Закрывание лица, ношение черной одежды - чужды казахским национальным традициям. Это не соответствует нашей ментальности, общественным устоям и требованиям безопасности современных развитых государств. Черные одеяния являются традиционной женской одеждой народов Ближнего Востока, их применение вызвано климатическими условиями и культурно-историческими особенностями местных жителей», - отметил министр. Н. Ермекбаев подчеркнул, что если заглянуть в историю, культуру, обычаи казахского народа, то можно убедиться, что казахские девушки и женщины никогда не носили черную одежду, прикрывающую лицо. «Настоящего мусульманина распознают не по одежде или бороде, а по внутреннему миру, по тому, что в сердце и душе», - сказал Н. Ермекбаев. Характерная борода или черные одеяния - это лишь часть большой проблемы. Речь не идет об обычной традиционной бороде. Имеются в виду нехарактерные для казахстанских традиций и культуры одеяния и бороды в комплексе с внешними признаками чуждых нам религиозных течений. Для людей, демонстрирующих отторжение нашей культуры, подражание другим народам выше Родины, национальной гордости, национальных традиций. Важнее стабильности и согласия в обществе. Открыто проявлять несогласие с принципами государства, которое взрастило тебя, создало все условия для развития, защищало от внешних и внутренних угроз, обеспечило жильем и медициной, является высшей степенью неблагодарности. А неблагодарность во всех религиях считается большим грехом. Министр продолжил свое выступление словами Машхур Жусупа: «Люди с религией, но без нации, С бородой, да без усов. С бородою козлиной и срезанными усами, Они страну доведут до беды». По словам Н. Ермекбаева, есть общие и доступные для сердца каждого человека ценности и понятия. Человечность, доброта, великодушие, милосердие, они не противоречат каноническим нормам. «Разве может кто-то оспорить убеждение, что вера, прежде всего в сердце?! Ни одна религия не против этого постулата». Министр по делам религий и гражданского общества подытожил свое выступление словами великого Абая: Просто – вымолвить «Аллах», Но не прост к Аллаху путь. Бог в душе, а не в словах, И Его не обмануть.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки