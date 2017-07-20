Поэтому в проекте закона предлагается запретить ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. «Закрывание лица, ношение черной одежды - чужды казахским национальным традициям. Это не соответствует нашей ментальности, общественным устоям и требованиям безопасности современных развитых государств. Черные одеяния являются традиционной женской одеждой народов Ближнего Востока, их применение вызвано климатическими условиями и культурно-историческими особенностями местных жителей», - отметил министр. Н. Ермекбаев подчеркнул, что если заглянуть в историю, культуру, обычаи казахского народа, то можно убедиться, что казахские девушки и женщины никогда не носили черную одежду, прикрывающую лицо. «Настоящего мусульманина распознают не по одежде или бороде, а по внутреннему миру, по тому, что в сердце и душе», - сказал Н. Ермекбаев. Характерная борода или черные одеяния - это лишь часть большой проблемы. Речь не идет об обычной традиционной бороде. Имеются в виду нехарактерные для казахстанских традиций и культуры одеяния и бороды в комплексе с внешними признаками чуждых нам религиозных течений. Для людей, демонстрирующих отторжение нашей культуры, подражание другим народам выше Родины, национальной гордости, национальных традиций. Важнее стабильности и согласия в обществе. Открыто проявлять несогласие с принципами государства, которое взрастило тебя, создало все условия для развития, защищало от внешних и внутренних угроз, обеспечило жильем и медициной, является высшей степенью неблагодарности. А неблагодарность во всех религиях считается большим грехом. Министр продолжил свое выступление словами Машхур Жусупа: «Люди с религией, но без нации, С бородой, да без усов. С бородою козлиной и срезанными усами, Они страну доведут до беды». По словам Н. Ермекбаева, есть общие и доступные для сердца каждого человека ценности и понятия. Человечность, доброта, великодушие, милосердие, они не противоречат каноническим нормам. «Разве может кто-то оспорить убеждение, что вера, прежде всего в сердце?! Ни одна религия не против этого постулата». Министр по делам религий и гражданского общества подытожил свое выступление словами великого Абая: Просто – вымолвить «Аллах», Но не прост к Аллаху путь. Бог в душе, а не в словах, И Его не обмануть.

В проекте закона предлагается на законодательном уровне запретить ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в ходе регионального семинара в городе Атырау. Глава государства на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также во время встречи с имамами высказал, что укороченные брюки и неаккуратная борода не соответствует традициям нашего народа. В частности, он отметил о недопустимости разделения граждан по религиозному признаку.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.