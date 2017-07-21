Путь истинный

Ни одна традиционная религия не противоречит медицине, не заставляет отказываться от медикаментозного лечения, бездействовать и полагаться только на волю Всевышнего. В Коране, Библии и других священных книгах говорится: если Бог создал болезнь, то создал и исцеление от нее, - рассказывает директор центра анализа и развития межконфессиональных отношений г. Павлодара Гульназ Раздыкова .

- Отказ от помощи врачей - это просто мракобесие. Таким образом происходит подрыв физического здоровья людей, а значит - и нации в целом. О том, как не попасть в деструктивные секты, уловить первые признаки вербовки и много другой полезной информации рассказали карагандинским медикам члены информационно-разъяснительной группы по вопросам религии при Комитете по делам религий РК. Специалисты из центров, занимающихся проблемами религий, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей работают по всей стране, встречаясь с представителями различных профессий в рамках профилактики религиозного терроризма и экстремизма. - Сегодня главное направление государственной конфессиональной политики - недопущение фактов радикализации граждан нашей страны, - пояснила религиовед из Павлодара. - После террористических актов, произошедших в прошлом году в Алматы и Актобе, мы полгода жили в условиях желтого уровня опасности - до этого в истории страны таких фактов не было. Из-за действий радикальных группировок нам было некомфортно жить в собственной стране. Несмотря на то, что в Казахстане в 2011 году был принят закон о религиозной деятельности, четко регулирующий работу объединений, факты деструкции у нас еще встречаются. Специалисты по делам религий самым сильным «соперником» в борьбе за умы и души граждан считают интернет. Большая часть радикальных религиозных материалов сейчас распространяется именно через социальные сети. Несмотря на все плюсы, интернет - это угроза для сознания нашей молодежи: не имея внутреннего фильтра вследствие малого жизненного опыта, их сознание поглощает все подряд. Экстремисты же активно используют мессенджеры, социальные сети, сайты, прочие интернет-сообщества для вброса информации и общения с потенциальными клиентами. Сейчас, чтобы втянуть молодого человека в деструктивную организацию, не обязательно видеть или контактировать с собеседником - достаточно записать пропагандистский ролик, закинуть его во Всемирную паутину, и он найдет своего адресата. Конечно, в этом направлении активно работает Министерство информации и связи, многие сайты блокируются, однако подобная работа не имеет конца и края: вместо одного закрытого сайта тут же возникает несколько новых с таким же содержанием, противоправным контентом. Многие материалы, распространяемые в сетях, признаны экстремистскими - их нельзя просматривать, скачивать, хранить, пересылать другим, это влечет за собой реальную уголовную ответственность. Факты деструкции в обществе, к сожалению, еще встречаются, они затрагивают и вопросы здравоохранения тоже, к примеру, отказ от вакцинации по религиозным убеждениям. Количество таких отказников растет с каждым годом, что неприемлемо и отрицательно влияет на здоровье нации. Дело дошло до того, что в состав пропагандистской группы включили иммунолога-инфекциониста, вместе с которым религиоведы работали прямо в поликлиниках. В Актобе такой эксперимент дал положительные результаты. На прием приглашались родители-отказники, которым медик подробно разъяснял значение каждого компонента вакцины во внушительном списке, объяснял его действие и убеждал в том, что никаких вредных веществ там не содержится. В итоге удалось наставить на истинный путь около 70 семей: родители согласились прививать своих детей. Рассказывали религиоведы и о таких фактах деструкции, как отказ от воинской службы по религиозным убеждениям, от работы в госорганах, от соблюдения народных традиций и обычаев. Казалось бы, где связь? Но на самом деле здесь кроется подрыв устоев государства. Приверженцы нетрадиционных религиозных течений приветствуют неуважение к старшим, несоблюдение семейной иерархии, отказ от семейных и государственных праздников, от участия в светских мероприятиях, что ведет к полному отчуждению человека от семьи и общества. - Мы не против этих людей, мы за них! - убеждала Гульназ Раздыкова. - Мы должны бороться за души этих молодых ребят, возвращать их в «наш лагерь», спасать от разрушительной силы. На сегодняшний момент в Казахстане запрещена деятельность 23 религиозных объединений - по ним есть решения суда. Однако кроме нетрадиционных псевдомусульманских течений есть не менее опасные деструктивные культы, причем каждый из них облюбовал себе определенные социальные слои населения. Так, одни предпочитают работать с женщинами пенсионного возраста, потерявшими смысл жизни и имеющими много свободного времени. Другие вербуют одаренную молодежь, которая, по их расчетам, может построить хорошую карьеру и продвигать их идеи в высших сферах. Третьи работают с представителями правоохранительных органов как с сильными, выносливыми мужчинами. Есть также секты, которые любят вербовать именно представителей здравоохранения. В их числе коммерческая псевдорелигиозная организация «Атажол» (или «Акжол», «Акорда»), которая занимается оккультно-мистическим целительством. Все болезни, несчастья и жизненные неудачи они лечат заговорами и странными обрядами. Заставляют людей скидываться большими суммами денег на поездку в Туркестан по культовым местам, делать жертвоприношения. Возвращаясь в родной аул, такие «паломники» начинают также «лечить» соседей и родных. Врачей представители этой секты очень любят за то, что медики имеют авторитет в обществе, могут грамотно рассказать о заболевании и легко убедить в необходимости срочно «лечиться». Еще одна секта целителей - «Алла аят» или «Группа Фархата-ата». Проработавший 45 лет сельским шофером на грузовике, пенсионер из Алматинской области вдруг решил заниматься целительством. Около пяти тысяч человек по всему Казахстану он смог завлечь в свою секту. Все болезни люди лечили соленым чаем, «волшебной формулой» и созерцанием солнца без защитных очков. «Учитель» заряжал собственный журнал и свои фотографии, которые нужно было прикладывать к больным местам. Адепты обеих сект призывали отказываться от традиционной медицины и брались лечить все заболевания, включая онкологические и психологические, чем погубили не один десяток жизней. Эти две секты на территории Казахстана запрещены. Члены пропагандистской группы рассказали, что сетевой маркетинг тоже имеет все признаки секты с коммерческим уклоном. Не зря там проводится множество психологических тренингов, где клиентов учат, как входить в доверие к людям, как их правильно убеждать, «раскручивать» на ненужные покупки или огромные суммы денег. Поэтому всех казахстанцев призывают быть бдительными, настороженно относиться к тем, кто настойчиво приглашает вступить в то или иное сообщество, чаще общаться со священнослужителями в мечетях и церквях и внимательно следить за тем, с кем общаются дети в интернете и какие сайты посещают. Потому что они - самая уязвимая категория для вербовщиков.

Источник: http://kazislam.kz/ru