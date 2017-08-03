Похищение невесты: традиция или дикость?

Часть казахстанцев оправдывает похищение девушек давней традицией. Но так ли это на самом деле? В этом попытался разобраться казахскоязычный портал Qamshy.kz. Похищенные невесты сделали многих счастливыми «У нашей нации много обрядов и традиций, похищение невесты — одна из них. Однако общество не всегда воспринимает это положительно. В принципе, это древняя красивая традиция казахского народа. Иногда ее использовали влюбленные, чьи родители не имели возможности соблюсти все правила женитьбы — сватовство, выплату калыма и последующей свадьбы.

Тогда жених и невеста по обоюдному согласию использовали такой путь создания семьи. Значит, похищение невесты — национальный обычай, возникший в силу некоторых обстоятельств того времени.

— Похищение невесты — древний казахский обычай, передаваемый из поколения в поколение, — отвечает на наш вопрос 80-летняя Назымкуль әже (бабушка).

— И в наше время были похищения, при этом согласие девушки не имело значения. Если похищенная не соглашалась на брак, то одна из старейших женщин ложилась у порога и говорила: «Если переступишь через меня и уйдешь, будешь несчастной, не дам тебе своего благословения». После таких слов никто не перечил старшим, соглашаясь с их доводами. Сломленной девушке надевали платок и она становилась членом новой семьи. То есть это наш древний национальный обычай. Благодаря ему многие похищенные девушки сделали счастливыми своих мужей и сами были счастливы Они создали семьи, прожили долгую счастливую жизнь, нарожали детей, увидели внуков и правнуков, — говорит мать шестерых детей Назымкуль әже. Самое главное — благословение родителей Однако с ней не согласен кандидат филологических наук, педагог Самал Дарибаев. Он считает, что похищение невесты нельзя считать национальной традицией Педагог уверен, что девушка должна выходить замуж по любви и согласию, ее нужно провожать из родительского дома после проведения «Ұзату той».

— Наш народ очень трепетно относится к своим дочерям, называет их гостьями в родительском доме. После согласия обеих сторон родители благословляли свою дочь и проведя «Ұзату той» провожали из родительского дома под мелодичные мотивы «Сыңсу» — прощальной песни невесты с юностью, родительским домом и подругами. Такова национальная традиция, передаваемая из поколения в поколение. Безусловно, советская действительность внесла в нее свои коррективы. Именно в этот период появилась традиция похищения невесты по обоюдному согласию молодых. Такое случалось, когда родители жениха не имели возможности соблюсти все формальности национальной традиции — сватовство, выплату калыма и последующее проведение свадьбы. Бывали случаи, когда девушек похищали без их предварительного согласия, однако называть это национальной традицией язык не поворачивается. Самое правильное — соблюсти все формальности национальных обычаев и получить благословение старших», — говорит Самал Дарибаев.

Молодежь против…

Сегодня проблема похищение невест разделила общество на два лагеря. Если старшее поколение считает это национальной традицией и относится благосклонно, то молодежь придерживается полярного мнения — семья, основанная не на взаимной любви, а на насилии, не бывает долговечной, считают они. «Похищение девушек относим к национальным традициям — оно имеет глубокие корни. Однако в старину молодые мужчины похищали будущую невесту только по ее предварительному согласию. Сегодня же участились похищения, когда женихи крадут приглянувшихся им девушек только однажды увидев, без каких-либо ответных шагов со стороны «невесты». Это в корне неправильно. Играть с судьбой девушек, ссылаясь на национальные традиции, большой грех», — уверен студент третьего курса Казахского национального университета Абай Нурсултан. … а религия? А как относится к проблеме похищение невесть религия? Насколько это соответствует канонам шариата?

«С точки зрения шариата, похищение — дело не богоугодное. Вообще, шариат строго запрещает вмешательство в права и свободы правоверных мусульман. Это оскорбление чести и достоинства человека и большой грех Вступать в брак или нет — это решение должно оставаться за девушкой. Даже отец не может выдать дочь замуж против ее воли. Пророк при совершении прощального хаджа на равнине Мина в день жертвоприношения сказал: «Действительно, ваша кровь, скот, имущество и ваша честь друг другу также священны, как этот священный город (Мекке), как этот месяц (паломничества), как этот священный день (Курбан айт)», предупредив, насколько священны честь и достоинство человека. А значит честь и достоинство девушек также священны и никто не может выдавать их замуж против воли», — говорит аульный мулла Зият».

Источник: http://kazislam.kz/ru