Зачем отнимаем детство?

Знакомые, которые не могли пристроить детей на летние каникулы, как-то сказали, что отдали своих отпрысков в какое-то медресе в районе Маслопрома. Якобы их там обучают азам шариата, чтению намаза, Корана. На наше возражение, мол, не рановато ли 7- и 8-летним мальчикам подаваться в религию, родители приводили свои доводы: хоть чем-то заняты весь день, да и оплата небольшая.

Позже стало известно, что через неделю названное «медресе» по непонятной причине закрылось, я же из любопытства сходила по указанному адресу, но столкнулась с наглухо закрытой железной дверью. По словам найб-имама мечети «Имангали» Ардака Абдираманова, в городе Атырау всего два медресе: при центральной мечети «Имангали» и мечети в Балыкши по адресу: улица Ашенова, 14. В этом году в них детей принимали только во время Рамазан-айта, который совпал с началом летних каникул. В остальное время в медресе учат только взрослых. А по возрасту детям установили ограничение: с 7 до 17 лет. «Мы предпочитаем, чтобы ребенок умел читать, писать, понимал, о чем мы говорим. Бывает, родители приводят 4-5-летних малышей, мы отказываемся их обучать», – говорит найб-имам. Однако, беседуя с верующими людьми, я замечаю, что они спокойно относятся к раннему приобщению детей к религии. Отчасти такой подход объясняется тем, что дети по достижении балигата (возраст 13-ти лет) ознакомлены с основными канонами ислама. Главный специалист Атырауского областного управления по делам религий Мейрам Кикымбаев не отрицает, что, возможно, какие-то курсы, кружки по религиозному учению открывались в городе. Частные образовательные курсы регистрируются в налоговых органах как «субъекты предпринимательства», поэтому такие государственные учреждения, как департамент по контролю в сфере образования, управление образования и другие, не имеют права проверять их деятельность. В данном случае управление по делам религий также бессильно перед такими «курсами» и «медресе». – Я не отрицаю, что сомнительные языковые курсы, в принципе, могли бы под видом «обучения языку» проводить разные религиозные уроки. Опять же за неимением законного права мы никак не можем вмешиваться, – говорит М. Кикымбаев. Другая сторона вопроса: с какого возраста ребенку правильно начинать духовное воспитание? Меня к этому вопросу подтолкнула картина, которую мы видим в повседневной жизни. Девочки лет 5-6 окутаны с ног до головы платком и длинными платьями, дети дошкольного возраста держат пост, голодая вместе с взрослыми. Даже если чадо, допустим, добровольно приняло такое решение, правильно ли со стороны родителей приобщать к религии с малых лет? Вряд ли в странах, где неукоснительно следуют какой-то конкретной религии, наши сомнения вызовут споры, но как обстоят дела с этим в светской республике Казахстан? – В нашей стране права детей охраняются не только Конституцией, а также Кодексом о браке и семье, Международной конвенцией по защите прав детей, – объясняет судья областного ювенального суда Нагима Искакова. – Согласно Кодексу о браке и семье, мнение ребенка учитывается с 10 лет, соответственно родители, прежде чем привлечь ребенка к какому-то действию, обязаны спрашивать разрешение по достижении указанного возраста. В противном случае, родителей можно привлечь к административно-уголовной ответственности. Пенсионерка Клара Айтекенова, долгие годы проработавшая акушером, против использования ребенка взрослыми для реализации собственных амбиций, в том числе и религиозных. – По шариату достижение балигата у мальчиков начинается с 13-ти, у девочек – с 9-ти лет. Только после этого, если ребенок заинтересован и проявляет инициативу, постепенно можно приобщать его к религии. Тем не менее, я бы предпочла, чтобы ребенок прежде всего занимался учебой, ходил в кружки, играл со сверстниками. Например, как бы он держал оразу во время учебы; вставал среди ночи и голодал днем?! Также не понимаю, почему маленьких девочек, которые могли бы весело и непринужденно играть в песочнице, в 40-градусную жару одевают в хиджабы. Кроме того, что в них некомфортно, ребенок толком и не понимает, зачем это нужно! Мы не должны забывать, что они – прежде всего, дети! – считает она. Духовное воспитание – сложный процесс, который требует хорошего знания и подготовки. В большинстве случаев мы, не имея никаких навыков, опыта и даже понятия по этой сфере, подталкиваем несовершеннолетних членов общества следовать каким-то канонам, догмам. Отец одноклассницы моего сына не пустил свою дочь на новогодний карнавал, так как посчитал, что это «харам». Он запретил ей ездить вместе с одноклассниками на места захоронения исторических личностей, потому что, по его мнению, те согрешили «ширк» (многобожие). Несмотря на то, что такие примеры можно встретить на каждом шагу, мы предпочитаем молчать, в лучшем случае, не замечать вовсе. Не лишаем ли мы тем самым детей детства? Это самый главный вопрос, который стоит перед обществом!

Источник: http://kazislam.kz/ru