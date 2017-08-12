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Обязательно ли намаз читать вместе с мужем?12.08.2017 | Мнения и комментарии
Вопрос от Рамили: Ассалямуалейкум. Скажите, пожалуйста, обязательно ли намаз читать вместе с мужем, или можно по отдельности? Может ли муж быть имамом своей жене, если он месяц, как только начал читать намаз?
Ответ: Совершение пятикратного намаза джаматом является сунной муаккада для мужчин. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) все свои намазы совершал джамаатом, и во многих хадисах говорится о достоинстве коллективного намаза. И хотя для женщин совершение намаза джамаатом не является сунной муаккада, тем не менее, им так же следует стремиться получить долю этого вознаграждения. Одним из условий, предъявляемых к имаму, является то, что он должен быть мужчиной. Поэтому женщина не может быть имамом для мужчин. И хотя женщина может быть имамом для других женщин, но это считается макрухом. Если женщины решили совершить намаз джамаатом, то та из них, кто является имамом, должна стоять в первом ряду в середине, а не впереди. Нахождение женщины имама перед джамаатом считается макрухом. Исходя из этого, для женщин лучше всего не совершать намаз джамаатом, а совершать его в одиночку. Можно совершать намаз джамаатом дома, со своей семьей. В этом случае члены семьи выстраиваются следующим образом: глава семейства выполняет роль имама, за ним встают сыновья, за ними становится их мать, а за ней уже встают дочери. Если же в доме живут только муж и жена, то в этом случае мужчина является имамом, а женщина является джамаатом. При этом женщина должна располагаться от мужчины на расстоянии одного ряда.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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