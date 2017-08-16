В работе семинара приняли участие специалисты акиматов, депутаты маслихатов, религиозные деятели и представители правоохранительных органов Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского и Карасайского районов. Более 150 собравшихся обсудили вопросы укрепления светского строя нашего государства и профилактики радикализма и экстремизма. Так, Руслан Самарханович в своем выступлении «Информационная война и терроризм: профилактика угроз» акцентировал внимание присутствующих на том, что в наше время телеэкран является сильным инструментом влияния, а информационные технологии несут в себе определенные принципы внедрения в сознание, включающие в себя: информирование, разъяснение, убеждение населения, пропаганду и агитацию (билборды, плакаты, лозунги). К сожалению, у нас, в основном, начинают с четвертой стадии. А ведь еще в 2013 году в Казахстане созданы антитеррористические комиссии (АТК), работающие с 18 религиозными конфессиями и 300 религиозными объединениями. При этом используются: принцип нейтралитета (невмешательство религии в дела государства), принцип толерантности (равные отношения всех религиозных объединений), принцип паритета (все религиозные объединения Казахстан несут равную ответственность). Профилактические меры включают три фактора: общая профилактика (формирование в семье из ребенка лидера с устойчивым мировоззрением), адресная профилактика, петенциарная профилактика (в местах заключения). При этом огромную роль играют имамы, когда в жума-намаз доносят до молодежи ценности ханафитского масхаба. Ведь террорист не может быть мусульманином, а мусульманин не может быть террористом. Терроризм и религия – это несовместимые понятия, а международный терроризм – это вывеска для бизнеса. К слову, нейролингвистическое программирование и гипноз являются методами псевдохристианских религиозных организаций. А в той же Сирии боевиками движут три мотивации: религиозная, социальная и «компьютерные наркоманы». Психолог Лола Шакимова рассказала, что, начиная с 2011 года, когда в Казахстане произошла серия терактов, появилось новое направление в психологии – террология. Теракты за 5 лет унесли жизни 90 казахстанцев. При этом террористы последовательно «откатывали» в нашей социальной среде «дагестанскую», «чеченскую», «иракскую», «афганскую», «палестинскую» модели поведения. Так, Саид Бурятский (Александр Тихомиров) – активный проповедник терроризма, уничтоженный российскими спецслужбами в 2010 году, в свое время бывал в Казахстане и открыто вербовал своих сторонников. При этом религиозные радикалы не хотят работать на государство, поэтому большинство из них не трудоустраивалось. За последние 5 лет 445 человек в Казахстане осуждены за террористическую деятельность. А основное триединство, на котором основана цельность народа Казахстана, включает в себя межконфессиональное согласие (религиозную веротерпимость); дружбу народов; уважение к национальным традициям, семейным ценностям, истории.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.