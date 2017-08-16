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Как бороться с религиозным экстремизмом?16.08.2017 | Мнения и комментарии
В Талгарском колледже агробизнеса и менеджмента под председательством заместителя руководителя областного управления внутренней политики Жаныса Сапаргалиева и заместителя акима Талгарского района Дарменияра Кадырбекулы прошел семинар «О методах и особенностях проведения информационно-разъяснительной работы по актуальным вопросам религиозной сферы», на котором выступили директор культурно-общественного объединения «Білім», ведущий республиканский эксперт Руслан Иржанов и психолог-практик, международный эксперт ОБСЕ Лола Шакимова.
В работе семинара приняли участие специалисты акиматов, депутаты маслихатов, религиозные деятели и представители правоохранительных органов Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского и Карасайского районов. Более 150 собравшихся обсудили вопросы укрепления светского строя нашего государства и профилактики радикализма и экстремизма. Так, Руслан Самарханович в своем выступлении «Информационная война и терроризм: профилактика угроз» акцентировал внимание присутствующих на том, что в наше время телеэкран является сильным инструментом влияния, а информационные технологии несут в себе определенные принципы внедрения в сознание, включающие в себя: информирование, разъяснение, убеждение населения, пропаганду и агитацию (билборды, плакаты, лозунги). К сожалению, у нас, в основном, начинают с четвертой стадии. А ведь еще в 2013 году в Казахстане созданы антитеррористические комиссии (АТК), работающие с 18 религиозными конфессиями и 300 религиозными объединениями. При этом используются: принцип нейтралитета (невмешательство религии в дела государства), принцип толерантности (равные отношения всех религиозных объединений), принцип паритета (все религиозные объединения Казахстан несут равную ответственность). Профилактические меры включают три фактора: общая профилактика (формирование в семье из ребенка лидера с устойчивым мировоззрением), адресная профилактика, петенциарная профилактика (в местах заключения). При этом огромную роль играют имамы, когда в жума-намаз доносят до молодежи ценности ханафитского масхаба. Ведь террорист не может быть мусульманином, а мусульманин не может быть террористом. Терроризм и религия – это несовместимые понятия, а международный терроризм – это вывеска для бизнеса. К слову, нейролингвистическое программирование и гипноз являются методами псевдохристианских религиозных организаций. А в той же Сирии боевиками движут три мотивации: религиозная, социальная и «компьютерные наркоманы». Психолог Лола Шакимова рассказала, что, начиная с 2011 года, когда в Казахстане произошла серия терактов, появилось новое направление в психологии – террология. Теракты за 5 лет унесли жизни 90 казахстанцев. При этом террористы последовательно «откатывали» в нашей социальной среде «дагестанскую», «чеченскую», «иракскую», «афганскую», «палестинскую» модели поведения. Так, Саид Бурятский (Александр Тихомиров) – активный проповедник терроризма, уничтоженный российскими спецслужбами в 2010 году, в свое время бывал в Казахстане и открыто вербовал своих сторонников. При этом религиозные радикалы не хотят работать на государство, поэтому большинство из них не трудоустраивалось. За последние 5 лет 445 человек в Казахстане осуждены за террористическую деятельность. А основное триединство, на котором основана цельность народа Казахстана, включает в себя межконфессиональное согласие (религиозную веротерпимость); дружбу народов; уважение к национальным традициям, семейным ценностям, истории.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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