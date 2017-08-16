Светскость как залог обеспечения общественной безопасности

Светскость — это принцип разделения государства и религии. В светском государстве ни одна религия не является официальной. Светскость, или секуляризм, хотя и берет истоки еще в работах античных философов, в основном ассоциируется с эпохой Просвещения и играла важную роль в развитии западного общества.

Так, в США согласно Конституции, Конгресс не должен поддерживать какую-либо религию, утверждать государственную религию, либо запрещать свободное вероисповедание. Отцы-основатели США вложили принцип светскости в закон с целью спасти Новый Мир от религиозных конфликтов, охватывавших Европу в 16-17 вв. Аналогично, во Французской Республике в 1905 г. был принят закон, утверждающий принцип laïcité – светскости, и официально провозглашавший отделение церкви от государства. В большинстве стран мира, включая и Республику Казахстан, религиия отделена от государства. В соответствии с Конституцией Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Светское государство – это государство, которое официально заявляет и законодательно закрепляет, что оно нейтрально в вопросах религии, и не поддерживает какую-либо отдельную религию, ни её отсутствие. Государство, таким образом, не насаждает религию или религиозные практики на своих граждан. Не объявляя ни одну религию официальной, государство априори заявляет, что все религии перед ним равны, и также равны все граждане, вне зависимости от своего вероисповедания. В нашей стране свобода совести также гарантирована Основным Законом – Конституцией РК. Статья 19 закрепляет право каждого гражданина определять и указывать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную принадлежность. Следовательно, в светском государстве приоритизируется свобода вероисповедания для каждого гражданина, гарантируется равенство всех граждан. Государство обязывает признавать и защищать свободу совести каждого, сохранять нейтральность в общественных и политических вопросах. Подобная нейтральность способствует развитию атмосферы толерантности в стране, является залогом мирного взаимодействия правительства и религиозных объединений, продвижения межрелигиозного согласия. Естественно то, что в таком обществе низок уровень риска широкого распространения деструктивных течений, межрелигиозной, межэтнической напряженности. Ведь экстремизм и радикализм, согласно социологическим исследованиям, в основном гнездится в умах людей, которые чувствуют недовольство, претензии к правительсву и обществу вследствие угнетений, гонений, дискриминации. Политика нейтральности и толерантности светского государства как раз-таки культивирует обстановку, неблагоприятную для развития конфликтов на почве нетерпимости и ненависти. Принцип светскости государства является фундаментом общественной безопасности и потому, что он позволяет соблюдать баланс между независимостью религии от государства и государства от религии, и при этом гарантировать соблюдение законодательства. Т.е, государственная деятельность и решения правительства не находятся под влиянием религиозных убеждений или практик, и в ведении политики государство руководствуется строго интересами каждого гражданина во имя сохранения стабильности, безопасности, благополучия общества. Государство также определяет правовой статус деятельности религиозных объединений. При этом, хотя религиозным структурам позволено вести свою деятельность свободно от вмешательства со стороны государства, если они нарушают закон или общественный порядок, власть имеет право вмешаться в рамках, установленных законодательством. Это значит, что при распространении деструктивных идей внутри того или иного религиозного течения, государство может оперативно реагировать и имеет для этого все нужные правовые механизмы. Более того, обеспечение общественной стабильности и безопасности является не только обязанностью государства, но и личным гражданским долгом каждого. В светском государстве важно то, что исключено по мотивам своих религиозных убеждении отказываться от своих гражданских обязанностей. В каждом поколении гражданская ответственность воспитывается и взращивается наряду с уважением как к духовным ценностям, так и общечеловеческим принципам морали и нравственности. Как отмечал Президент РК Н.А. Назарбаев: «Казахстан – светское государство, поэтому наша политика в религиозной сфере направлена на укрепление межконфессионального мира и толерантности.» Принцип светскости является важным механизмом в сохранении общественной безопасности в стране, продвижения уважения ко всем религиям, сохранения равноправия граждан, поддержания межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан.

Источник: http://kazislam.kz/ru