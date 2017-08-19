Обрезание: за и против

Сейчас лето — лучшая пора для проведения данной процедуры. Обрезание лучше делать в теплое время года, чтобы мальчик мог находиться без одежды какое-то время, соприкосновение поврежденной плоти с тканью нежелательны. Да и лето для большей части взрослого населения – пора отпусков, а значит есть кому позаботиться о ребенке. Но стоит ли делать обрезание своему дитя? В этой статье мы постараемся взвесить все плюсы и минусы. Почти одна шестая часть мужского населения Земли подвергается процедуре иссечения крайней плоти, или обрезанию (медицинский термин «циркумцизия»).

Во многих странах, в том числе и в Казахстане, обрезание является частью культурно-исторической и религиозной традиции, закрепленной многовековой практикой. Так, у евреев детей обрезают на восьмой день после рождения, у мусульман — до достижения половой зрелости, примерно с 5 до 7 лет. Европа к этой операции традиционно относится скептически, однако в начале 60-х годов на Западе был «бум обрезания». О религии речи не было: крайней плоти лишались и христиане, и буддисты, и атеисты… Кеннеди публично пропагандировал идею усечения крайней плоти исключительно из медицинских соображений (и вдохновил на это собственным примером). Причиной, столь резко изменившей общественное мнение на Западе, стали результаты исследований, изучавших связь между обрезанием и раком половых органов. Как выяснилось, у евреев и арабов это заболевание практически не встречается, а рак шейки матки у женщин из тех же этнических групп возникает в 6-7 раз реже, чем у остальных. Учеными доказано, что процедура обрезания ни в коей мере не влияет на способность мужчины получать удовольствие от секса. Процедура обрезания неспроста появилась именно в странах с жарким и сухим климатом. Необрезанным мужчинам следить за своей гигиеной крайне тяжело в таких условиях и именно поэтому они часто заболевали, ведь скорость воспалительных процессов в жарком климате в разы увеличивается. Обряд обрезания у мусульман изначально был пропуском во взрослую жизнь, правом на женитьбу и официальным признанием половой зрелости. Также он у мусульман и евреев несет больше религиозное значение, нежели медицинское. Продолжительность операции обрезания составляет около 5-15 минут. Приведем наиболее часто повторяемые аргументы обеих сторон.

К числу преимуществ обрезания относятся:

возможное предотвращение злокачественных опухолей половой системы как у мужчин, так и у женщин; увеличение длительности полового акта; Дело в том, что кожа головки фаллоса, лишенная крайней плоти, становится более грубой и менее чувствительной к трению во время фрикций, что отодвигает наступление оргазма у мужчины. Поэтому врачи могут рекомендовать обрезание тем, кто страдает преждевременным семяизвержением. улучшение внешнего вида полового органа. На человека, воспитанного в определенных традициях, сморщенная кожа крайней плоти производит неприятное впечатление. Самое сенсационное открытие принадлежит австралийским ученым. Внимательно изучив способы и пути распространения ВИЧ-инфекции, они пришли к выводу, что обрезание — наиболее эффективное средство против СПИДа. Ведь вирус поражает в первую очередь крайнюю плоть, которая подвержена частым микротравмам, и опасность заражения через эти ранки очень велика. По статистике, подавляющее большинство мужчин, заразившихся СПИДом половым путем, — необрезанные. Попутно выяснилось, что необрезанных мужчин чаще поражают и половые инфекционные заболевания.

К числу основных недостатков относятся:

Болевой шок. Обрезание вызывает сильные болевые ощущения, поскольку эту операцию делают чаще всего без анестезии. Однако в последнее время, в связи с многочисленными протестами родителей, местное обезболивание все-таки начали применять. Выполнение же общего наркоза при обрезании считается не целесообразным, так как операция очень короткая по времени, а риск осложнений общей анестезии превышает пользу от её проведения. Проблемы гигиенического характера. После обрезания возникает настоятельная необходимость в тщательном уходе за головкой члена, поскольку углубления и складки кожи в области уздечки и венчика — идеальное место для развития бактерий. Есть вероятность попадания инфекции. Противоречие этическим нормам. Серьезные осложнения обрезания крайне редки, они включают кровотечение, инфекцию или смерть от анестезии. В целом, если мужчина здоров, ему необязательно прибегать к обрезанию. Достаточно соблюдать правила гигиены.

Источник: http://kazislam.kz/ru