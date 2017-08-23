Берик Арын: вера не должна превращаться в фанатизм

Кто дает разрешение на занятие миссионерством? Как отслеживаются сайты с подозрительным контентом и зачем в Казахстане намерены усилить качество теологического образования? На эти и другие вопросы ответил вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик АРЫН. Что изменит концепция?

- Берик Сакбайулы, в Казахстане принята Концепция государственной политики в религиозной сфере в РК на 2017-2020 годы. Что изменится с реализацией этого документа?

- Разработка концепции, прежде всего, обусловлена современными реалиями развития казахстанского общества. Мы следовали директивам Президента - укреплять светские принципы государства, сохранять межконфессиональный мир, согласие и безопасность, противодействовать религиозному экст­ремизму и радикализму. Уверен, что реализация концепции поможет консолидировать совместные усилия центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений и институтов гражданского общества для выработки ориентиров по дальнейшему развитию отечественной модели государственно-конфессиональных отношений, основанной на особенностях духовного и историко-культурного наследия казахстанского народа. В рамках реализации концепции мы планируем внести ряд поправок в действующее законодательство по укреплению светских принципов развития государства, формированию общегосударственной системы по противодействию распространению идеологии религиозного экстремизма. Око контроля

- Кто контролирует работу религиозных организаций, соблюдение ими законодательства?

- Их деятельность регулируется на основании Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Госорганы не вмешиваются в каноническую и практическую деятельность религиозных организаций. Конечно, если их действия не нарушают права граждан, не угрожают жизни, здоровью и безопасности населения. Что касается таких вопросов, как регистрация и учет местных религиозных объединений, выдача разрешений на осуществление миссионерской деятельности, строительство культовых учреждений, - все это возложено на местные исполнительные органы. А если быть точнее, на управления по делам религий при акиматах. - Отслеживает ли ваше ведомство интернет-пространство на предмет наличия в нем подозрительного контента? - В этом направлении ведется большая работа. Если мы находим на определенном сайте призывы к экстремизму, радикализму, то отправляем запрос в соответствующие органы, даем свое экспертное заключение. Затем они блокируют этот источник информации. Что касается социальных сетей. Мы направляем обращение их владельцам с просьбой удалить вызывающий нарекания контент. Но ежедневно появляются сотни тысяч других сайтов, это трудная и кропотливая работа.

- Какие религиозные организации были закрыты в Астане за последние годы?

- Сегодня в Казахстане по решению суда запрещена деятельность 23 террористических, экстремистских и оккультно-мистических организаций. Последнее решение было вынесено судом Астаны в 2015 году, речь идет о запрете деятельности таких террористических организаций, как ИГИЛ и «Фронт ан-Нусра», действующих в Сирии. - В России организацию «Свидетели Иеговы» признали экстремистской и запретили ее деятельность. Это как-то повлияло на работу этой общины в Казахстане? - Община «Свидетели Иеговы» в РК работает на законных основаниях. Пока нет намерений ее закрывать. Есть жалобы, особенно по части привлечения детей к религиозной деятельности. Наше ведомство проявляет одинаковое внимание ко всем религиозным объединениям, но мы не правоохранительные органы. Работа министерства - профилактика и разъяснение. Гранты для религиоведов

- Расскажите, пожалуйста, о возвращении в Казахстан студентов, уехавших за границу для получения религиозного образования. Почему это происходит?

- Некоторые уехавшие за границу молодые люди попадают под влияние деструктивных течений. Причины могут быть самыми разными. На сегодняшний день совместными усилиями госорганов, родителей этих молодых людей мы вернули 300 таких студентов. Еще столько же обучается сегодня за пределами страны. Мы определили девять университетов за рубежом, где казахстанцы могут получать теологическое образование. В настоящее время готовится проект поправок в законодательство, цель которых - усилить качество и полноту теологического образования в Казахстане, чтобы у студентов отпала необходимость покидать страну. У нас есть пять медресе-колледжей, четыре медресе, пять вузов, где готовят будущих религиоведов. Также в Алматы имеется Египетский университет исламской культуры «Нур Мубарак». Мы начали работу по его усовершенствованию, хотим, чтобы он стал одним из ведущих теологических вузов в Центральной Азии и на постсоветском пространстве. Каждый год растет число грантов по религиоведческим специальностям. В этом году выделено 190 грантов, из них 100 - по специальности «Исламоведение». Лишение гражданства - в исключительных случаях

- Есть ли свежие данные о том, сколько казахстанцев покинуло страну для участия в военных действиях в Сирии?

- Скажу сразу, этот вопрос не входит в компетенцию министерства, у нас нет подобной статистики. По данным правоохранительных органов, в общей сложности около 500 казахстанцев выехало в Сирию и Ирак. Примечательно, что с начала года не было зарегистрировано ни одного факта выезда граждан страны в зоны боевых действий. - Каков средний возраст казахстанцев, уехавших в Сирию, и к какой социальной категории они относятся? - Покинувшим Казахстан джихадистам от 19 до 43 лет. Средний возраст - 30 лет. У большинства из них есть высшее образование и относительно стабильная работа, многие женаты, у них растут маленькие дети. Те, кто едет в Сирию по религиозным соображениям, в действительности ошибочно воспринимают ценности ислама и его постулаты.

- Что ждет уехавших в Сирию по возвращении в Казахстан?

Все зависит от того, совершали ли они преступные действия, призывали ли к террористическим актам. Вы знаете, в нашей стране приняты изменения в законодательство, предусматривающие возможность лишения гражданства уезжающих за рубеж для участия в террористических и других противозаконных действиях. Почему был сделан этот шаг? Чтобы казахстанцы, получившие преступный опыт где-то за пределами страны, не могли реализовывать свои умыслы по приезду на Родину. Перспектива остаться без гражданства ставит их перед сложным психологическим выбором, они могут навсегда остаться на чужбине. Это все ложные идеалы, юношеский максимализм. В Сирии в зоне боевых действий совершаются убийства и другие преступления. - Как будут приниматься решения о лишении гражданства? - Такое наказание будет назначаться судом в исключительных случаях после полного исследования обстоятельств дела, определения тяжести совершенных деяний и их последствий.

Чувствительные темы

- Часто ли приходят школьницы Астаны в школу в хиджабах?

- Несмотря на приказ министра образования и науки РК об утверждении требований к обязательной школьной форме, вопрос ношения хиджабов остается по-прежнему актуальным. В пп.13 п.2 данного приказа прямо указано, что «включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается». Это очень чувствительная тема. Мы, конечно, беседуем с родителями, объясняем, что излишняя религиозность детей приводит к их отчуждению от общества. Это может сказаться на их психике, дальнейшем получении образования. Призываем родителей в первую очередь думать о будущем своих детей. Что касается столицы, то в общеобразовательных учреждениях и колледжах обучаются 69 учащихся, которые придерживаются нетрадиционных религиозных взглядов. Если быть точнее, то 56 девушек носят хиджаб, 5 человек являются последователями РО «Адвентисты Седьмого дня», оставшиеся 8 учащихся также представляют нетрадиционные религиозные общины. Эти ученики участвуют в школьных мероприятиях, не пропускают учебу, кроме приверженцев РО «Адвентисты Седьмого дня», которые не посещают занятия по субботам из-за религиозных убеждений. С ними и их родителями регулярно проводятся разъяснительные беседы. Кроме того, сегодня сотрудники Управления по делам религий, ДВД, прокуратуры Астаны проводят семинары, беседы с завучами, педагогами и школьными психологами. Цель встреч разного формата - выявить последователей нетрадиционных религиозных течений.

Источник: http://kazislam.kz/ru