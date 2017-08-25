Жить без фанатизма и религиозного консерватизма

Антитеррористическая комиссия Южно-Казахстанской области распространила сообщение с обращением к южноказахстанцам по вопросу правильного понимания политики Казахстана в религиозной сфере. Ислам как одна из ведущих религий мира призывает к миру и единству. Государство признает место и роль ханафитского мазхаба и православного христианства в духовной жизни нашего народа.

Высокие ценности, проповедуемые исламом, будут всегда поддерживаться государством. Но мы не должны забывать, что Казахстан – светское государство. Светские принципы Казахстана базируются на уважении к великому духовному наследию ислама и всех религий, действующих в правовом поле нашего государства, на свободе выбора каждого. Основной задачей уполномоченного органа является не толкование канонических и культовых вопросов, а создание условий для деятельности религиозных объединений и сохранения стабильности в религиозной сфере. Позиции государства и муфтията едины в недопущении экстремизма под религиозными лозунгами, предотвращения попыток политизации религиозных учений, навязывания обществу чуждых псевдорелигиозных взглядов и идей. Мы должны иметь открытое мировоззрение и не зацикливаться на устаревших ценностях. Для построения собственного пути успешного развития необходимо внедрять иммунитет к чужеродной идеологии. У казахов есть собственная богатая культура, особые традиции, а у многоэтнического народа Казахстан – уникальная история, не похожая на другие. Поэтому мы не будем слепо подражать другим народам, которые находятся далеко от нас и живут по своим сложившимся законам и традициям. Мы будем строить свою жизнь, избегая фанатизма, религиозного консерватизма и слепого следования догмам. Народ Казахстана имеет полное право, не оглядываясь на фанатичных «советчиков», которые преследуют чуждые для нас интересы, формировать собственную, казахстанскую модель отношений государства и конфессий. По отношению к обществу вы все являетесь послами ислама. Светский характер нашего государства – это важное условие успешного развития и процветания Казахстана. С учетом геополитических факторов и многоконфессионального населения – это единственный путь сохранения мира и стабильности. За чуждыми идеологическими течениями стоят определенные псевдокультурные символы, псевдоценности и интересы. Противостоять им могут только собственные национальные ценности. Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма и фанатизма. Разработана Государственная программа по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом до 2020 года. Это свидетельствует о том, что государство будет пресекать экстремизм и радикализм, откуда бы они не исходили. Только глубокими знаниями, чистой репутацией, добротой, вниманием к окружающим можно завоевать и сохранить доверие и расположение людей. Но никак не обвинениями в неверии, упреками или призывами к фанатичному восприятию религии. Для укрепления стабильности вам необходимо опираться на силу убеждения. На этом важном пути предлагаю руководствоваться мудростью нашего народа, гласящей: «Кеңеспен шешкен шешімнің кемісі болмас». Рассчитываем на конструктивную полезную дискуссию, результаты которой, безусловно внесут весомую лепту в сохранение мира и упрочение стабильности в нашем общем для всех доме – казахстанском государстве.

Источник: http://kazislam.kz/ru