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Абзал Нукенов призвал молодежные организации отказаться от «шариковых» мероприятий28.08.2017 | Мнения и комментарии
Необходимо искоренять практику проведения молодежными организациями, так называемых, «шариковых» мероприятий. Такое заявление вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Абзал Нукенов сделал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.
«В текущем году в рамках грантового финансирования мы совместно с более 20 НПО реализуем молодежные социальные проекты. Министерство призывает молодежные организации и инициативных граждан активно включиться в мониторинг качества реализуемых социальных программ и проектов», - сказал Абзал Нукенов. По его словам, сегодня Министерство по делам религий и гражданского общества работаем над тем, чтобы выстроить эффективную модель молодежной политики, ориентирующей молодежь к самостоятельности, отвестственности, светскому образу жизни. «Важно, чтобы наша молодежь была информирована о возможностях, создаваемых в стране для ее образования, занятости и развития. Я обращаюсь к представителям СМИ с просьбой содействовать этой работе. В настоящее время Министерством совместно с экспертами завершается работа по формированию перечня показателей для мониторинга и оценки эффективности работы центральных и местных государственных органов. Сегодня всем акторам молодежной политики нужно осознать, что от нас ждуть реальных результатов. Нужно искоренять практику проведения так называемых «шариковых» мероприятий», - подчеркнул Абзал Нукенов.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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