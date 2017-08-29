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Какие изменения ожидают закон о религии в Казахстане?29.08.2017 | Мнения и комментарии
Министерством по делам религий и гражданского общества разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».
Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в ходе пресс-конференции в правительстве по вопросам профилактики религиозного экстремизма и радикализма в рамках реализации пятого приоритета Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». По словам министра, изменения позволят снизить риски использования религии в деструктивных целях, религиозного фанатизма и радикализма, усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, пресечь распространение идей деструктивных религиозных течений. «Первое направление ориентировано на долгосрочную работу по сохранению и укреплению светских устоев государства, содействие официально зарегистрированным религиозным объединениям в укреплении духовных, моральных ценностей без политизации религии. Второе направление среднесрочного характера подразумевает идеологическое противодействие деятельности деструктивных религиозных течений и минимизацию предпосылок для их развития», - сказал глава ведомства Нурлан Ермекбаев. В рамках профилактики проявления религиозного экстремизма в стране организована системная информационно-разъяснительная работа, особенно среди молодежи, которую осуществляют одна республиканская и 249 региональных информационно-разъяснительных групп (ИРГ) по вопросам религии. Количество членов ИРГ составляет более 3 тыс человек. «Только за отчетный период с их участием проведено более 14 тыс разноформатных мероприятий с охватом более 1 млн человек, из которых около 800 тыс молодежи», - отметил министр. Так, ведомством продолжается работа по мониторингу интернет-пространства для ограничения доступа к противоправному контенту экстремистского содержания. В 2017 году специалистами министерства изучено около 3 тыс сайтов, в результате чего более 1500 интернет-ресурсов было заблокировано.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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