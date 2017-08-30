Сергей Рекеда: Чтобы система заработала необходимы кадры, глубоко понимающие ситуацию в религиозной сфере

Август 2017 года для казахстанской политики оказался неожиданно насыщенным. Совещание с участием Президента, разъяснительная работа премьера с акимами и министрами, неожиданная идея о продлении сроков проведения ЭКСПО. На эти и другие вопросы ответил директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ имени Ломоносова Сергей Рекеда.

Для традиционного летнего затишья – очень много новостных поводов. И все-таки – какое политическое событие можно назвать главным событием августа? - На мой взгляд, ключевое событие месяца - презентация проекта нового закона, касающегося регламентаций в религиозной сфере - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Это очень важный и своевременный шаг со стороны Акорды. Опасное развитие экстремистских тенденций в духовной жизни общества, противоречивые тренды в системе религиозного образования, даже простой на первый взгляд вопрос о допустимости ношения хиджабов – все эти темы нуждались в системном законодательном оформлении. Так что инициативу казахстанских властей в этом русле можно только приветствовать. Другое дело, что любые, даже самые своевременные и правильные законы остро нуждаются в квалифицированных исполнителях. Для того чтобы система заработала необходимы кадры, глубоко понимающие ситуацию в религиозной сфере. - Новации в религиозной сфере в течение августа были презентованы сразу на нескольких статусных площадках. И понятно, что на официальном уровне все было более чем оптимистично. Однако некоторые популярные сетевые авторы высказывали критические замечания в отношении этого документа. С чем была связана эта критика? - Прежде всего, хотел бы заметить, что для проблемы такого уровня критических замечаний в адрес разработчиков намного меньше, чем можно было бы ожидать. Очевидно, что команда Нурлана Ермекбаева на этом этапе вполне успешно справилась с поставленной задачей. Что касается полемики в социальных сетях, то она развернулась фактически вокруг одного положения проекта - запрета на ношение предметов одежды, «препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям». Замечу, что не только в Казахстане, но и в Азербайджане, Кыргызстане этот вопрос относится к категории проблемных, дискуссионных. Тут необходима определенная твердость позиции со стороны государства. Тем более, как справедливо отмечают сторонники нового закона, не в традиции степных народов ношение хиджаба. - Зачем тогда воспринимать чуждые казахской, да и азербайджанской истории традиции? - Запомнился комментарий одного из читателей портала Zakon.kz – «Ношение такого одеяния - не традиция нашего государства. Разве издревле казахи носили никабы? Нет! А всем приезжим можно сказать – живёте в нашем государстве, подчиняйтесь законам нашей страны». Думаю, что подавляющее большинство придерживается сходной позиции, может быть не в столь резкой форме. Остальные положения – в том числе вопросы, касающиеся религиозного образования за пределами Казахстана, особых дискуссий не вызвали. Я бы даже сказал, что вне зависимости от общественной позиции, политических взглядов – все лидеры мнения (от либералов до национал-патриотов) поддержали необходимость определить законодательные основы противодействия деструктивным религиозным течениям. - Так совпало, что проект нового закона обсуждается на фоне появления доклада Госдепартамента США о состоянии религиозных свобод в мире. Казахстан не в аутсайдерах, но определенные претензии, кстати говоря, стандартные для постсоветских стран, Астане все-таки предъявляются. - Доклад Тиллерсона – новый инструмент давления Вашингтона на постсоветские страны. Именно так его и нужно воспринимать. Битва за права «Свидетелей Иеговы» это долгоиграющая пластинка, которую время от времени достают из архива демократы и республиканцы. Обратите внимание на то, что в докладе этого года указаны 10 стран, вызывающих особое беспокойство: Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Два государства Центрально Азии уже не первый год упоминаются в этом списке. А что касается якобы имеющих место ограничений прав мусульман, то у точно не США выступать радетелями за состояние ислама в Центральной Азии. Казахстан – светское государство, но здесь подчеркнуто уважительно относятся ко всем конфессиям, традиционным религиям. А в докладе опять-таки расставляются иные акценты, правительство страны разделяет религиозные объединения на традиционные и нетрадиционные, признаёт лишь традиционные религии и оказывает им поддержку, а нетрадиционные религии строго контролируются и подвергаются гонениям. Получается, что Казахстане не в аутсайдерах, но у Госдепа тема для претензий как бы нашлась.

Продолжение следует

Источник: http://kazislam.kz/ru