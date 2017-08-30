Новый закон о религии в Казахстане: что ждет верующих и атеистов?

В Казахстане активно обсуждается новый проект закона "О религиозной деятельности", который вносит порядка 60 поправок в 16 законов. Ожидается, что осенью законопроект поступит для обсуждения в парламент и может быть принят и подписан президентом еще до Нового года.

Что в связи с этим ждет жителей Казахстана?

Будет ужесточена ответственность за правонарушения в религиозной сфере: штрафы будут больше, а ответственность за незаконную агитацию – еще более серьезной.

Вводится запрет на ношение закрывающей лицо религиозной одежды в общественных местах. Но в законе при этом нет нормы о запрете носить короткие брюки и длинные бороды для представителей нетрадиционных течений ислама, которую ранее предлагал ввести президент Нурсултан Назарбаев.

Государственным служащим предлагается законодательно запретить посещать религиозные учреждения в рабочее время.

Вводится штраф для родителей за уклонение от прививок своих детей в размере около 68 долларов.

Увеличивается штраф для руководителей религиозных объединений за вовлечение несовершеннолетних в деятельность без письменного согласия обоих родителей – примерно до 680 долларов.

Учеба в зарубежных религиозных вузах будет разрешена только после получения религиозного образования в стране и только в определенных учебных заведениях.

Впервые права атеистов предлагается уравнять с правами верующих: за оскорбление чувств и тех, и других хотят штрафовать на сумму от 680 до 2000 долларов.

Далеко не всем в Казахстане нравятся такие резкие изменения, и чаще всего недовольны именно верующие.

"Это неправильно. Если человек верующий, он, прежде всего человек, и у него есть свои права", – заявляют опрошенные на улицах Алма-Аты.

"Все знают, что Казахстан в советское время поднял Динмухамед Кунаев. И есть факты, что он читал намаз в Кремле в нерабочее время. Поэтому, мне кажется, можно читать намаз в внерабочее время", – замечают те, кто против запрета чиновникам на отправление религиозных обрядов в рабочее время.

Источник: https://rus.ozodi.org