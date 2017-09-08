В сфере исламских финансов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения Глобальной премии Global Islamic Finance Awards (GIFA) в сфере исламских финансов. Впервые дебютировавшая в 2011 году в городе Маскат Республики Оман премия GIFA сегодня закрепила за собой статус самой престижной в сфере исламских финансов, а потому присуждается тем, кто продемонстрировал твердую приверженность и лидерство его принципам, в том числе правительствам, финансовым учреждениям, а также в индивидуальном порядке – за выдающийся вклад в индустрию исламского финансирования.

В разные годы номинантами премии становились экс-премьер-министр Малайзии Тан Абдуллах Бадави (2011 год), коронованный принц штата Перак Малайзии Раджа Назрин Шах (2012 год), экс-премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз (2013 год), награжденные за вклад в развитие и продвижение исламских финансов в стране и мире. В 2014 году в рамках 10-го Всемирного исламского экономического форума за большие достижения в развитии и продвижении исламского финансового рынка на региональном и международном уровнях Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был награжден премией GIFA в индивидуальной категории «Глобальный лидер в области исламских финансов». Церемония награждения в Астане традиционно собрала на одной площадке глав государств и правительств разных стран, а также лидеров исламской финансовой индустрии – представителей международных и иностранных исламских финансовых институтов из более чем 20 стран мира. Глава государства в своем приветственном слове отметил, что исламские финансы стали одним из быстрорастущих индустрий мировой финансовой системы. – Годовые обороты исламских финансов в мире превышают 2 триллиона долларов, продемонстрировав 3-кратный рост за последние 10 лет. Ожидается, что в 2020-е годы данная цифра достигнет 3 триллионов долларов, – сказал ­Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что на сегодня деятельность исламских финансовых институтов не ограничивается только странами мусульманского мира, – она широко представлена в Авст­ралии, Великобритании, Индии, США, Франции и Японии. Ряд мировых банков из топ-100 уже имеет в своих структурах исламские подразделения. – С 2009 года Казахстан является лидером в СНГ и Центральной Азии по внедрению исламского финансирования, – сообщил Глава государства. Он также указал, что, согласно отчету агентства Рейтер за 2015 год, Казахстан занял 5-е место по привлекательности для исламских инвестиций. – По результатам исследования «Бостон консалтинг груп», потенциальный объем активов исламского финансирования в Казахстане к 2025 году может достигнуть 23 миллиардов долларов. В связи с этим объем активов исламских банков может составить 10% от всего банковского сектора, – отметил Президент Казахстана. На функционирование в нашей стране целого ряда исламских финансовых институтов в сфере банкинга, страхования, лизинга Глава государства также обратил особое внимание. – По моей инициативе в 2010 году в Казахстане был создан первый исламский банк «Аль-Хилаль». В 2012 году Банк развития Казахстана осуществил первый выпуск исламских облигаций Сукук. В настоящее время вся сумма облигаций в 240 миллионов малайзийских рингитов успешно погашена. В 2018 году ожидается выпуск государственных исламских ценных бумаг на сумму до 300 миллионов долларов, – сказал Нурсултан Назарбаев. В качестве важного направления исламских финансов Президент Казахстана назвал финансирование социальных проектов, образовательно-просветительских мероприятий. – Большое значение для нас имеет работа с Исламским банком развития. Он является одним из ключевых и стратегических партнеров Казахстана в развитии индустрии исламских финансов и банкинга. На сегодняшний день за счет привлеченных займов группы банка уже реализовано 23 проекта на сумму порядка 500 миллионов долларов. Запланировано 12 новых проектов на сумму более 900 миллионов долларов, – отметил Глава государства. В Казахстане активно проводятся реформы, направленные на индустриализацию экономики и развитие инновационных программ, которые будут привлекательны для иностранных инвесторов. Один из таких проектов – создание Международного финансового центра «Астана», уникальной площадки с беспрецедентными условиями, работающей на основах английского общего права и призванной стать мощным магнитом для иностранных инвестиций. – Он воплотит в себе лучшие практики финансовых центров Нью-Йорка, Лондона, Сингапура и Дубая. Регулирование будет основано на английском праве с привлечением иностранного судейского корпуса. Одним из акционеров создаваемой биржи МФЦА станет Шанхайская фондовая биржа (с долей 25%). Совместно с американской биржей NASDAQ планируется внедрить наиболее используемую мировую торговую платформу. Официальным языком МФЦА будет английский, – сказал Президент. Для привлечения международных участников в МФЦА им будут предоставляться налоговые льготы, а также упрощенный визовый и трудовой режим. – Приглашаю принять активное участие во всех наших проектах. В целом перед Казахстаном стоит высокая цель – войти в тридцатку развитых стран мира. Реализуются кардинальные институциональные реформы. В текущем году приступили к Третьей модернизации экономики с ускоренным внедрением новых технологий и инноваций, – отметил Нурсултан Назарбаев. Глава государства заверил зарубежных инвесторов в готовности страны тесно сотрудничать с ними. – Одной из эффективных мер по международному экономическому сотрудничеству является проведение масштабных мероприятий, собирающих глобальных участников из ключевых финансовых рынков. Церемония вручения Глобальных премий в сфере исламских финансов направлена на поиск и выявление лидеров в различных областях исламского финансирования. Это способствует дальнейшему развитию деятельности исламских финансовых институтов, – подчеркнул Президент. В ходе торжественного мероприятия Нурсултан Назарбаев поблагодарил исполнительный орган Глобальных премий за организацию данной церемонии в нашей стране и лично вручил премию «Глобальный лидер по исламским финансам» Президенту Республики Джибути Исмаилу Омар Гелле. – В 2014 году в городе Дубае я был удостоен чести получить премию за мировое лидерство в области исламских финансов. Теперь для меня будет честью вручить эту награду Президенту Республики Джибути Исмаилу Омар Гелле. Награда присуждена за большие достижения в развитии и продвижении исламского финансового рынка на региональном и международном уровнях. Примите мои самые искренние поздравления. Убежден, что все номинанты Глобальной премии внесут свою лепту в развитие мировой финансовой системы, – подытожил Глава государства и пожелал участникам церемонии плодотворной работы и дальнейших успехов. В свою очередь Президент Джибути поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплый прием и радушие. В рамках 7-й Глобальной премии по исламским финансам (GIFA) за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка на региональном уровне были вручены награды Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, министру финансов Республики Казахстан Бахыту Султанову и председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиуллиной. В целом на премию было представлено более 50 номинаций, таких как «Лучший банкир», «Лучший исламский банк», «Инновационный продукт в сфере исламских финансов» и других.

Автор: Гуляим Тулешева

Источник: http://kazislam.kz/ru