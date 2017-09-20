По словам исполнительного директора областного фонда «Абу Ханифа» Кенже Кенесбаева, знакомство с историческими объектами имеют огромное воспитательное значение для молодежи. «Кроме этого необходимо пропагандировать данные объекты для развития внутреннего туризма», - сказал Кенже Садуакасулы. Ветераны Павлодарской области, в число которых вошли такие известные аксакалы, как Тито Сыздыков, Абилхак Тугелбаев, Сапаргали Байболатов, Идаят Абдыхалыков, Амантай Мукантаев, Бекен Сагындыкулы, Абылай Укешевич, Ермат Байгурманов посетили мавзолей Машхура Жусупа в Баянауле, мавзолей Таймаса аулие, мавзолей Мурата Ишана в Акколе- Жаилме, Исабека ишан, Жандарбека қожа, Акбалы хазрета и Хайса ата в Майском районе. Кроме этого они побывали у горы Калмаккырган в Майском районе. В данных мероприятиях приняли участие руководители районов и сотрудники акиматов Экибастузского, Актогайского, Иртышского, Баянаульского районов, имамы мечетей данных районов, историки, литературоведы, представители СМИ, молодежь. Они прочитали проповеди и наставления о любви к Родине, бережном отношении к истории, памяти предков. «Мы много лет во главу угла ставили экономическое развитие страны. Однако невозможно построить государство только на основе ценностей, оставленных после советской империи. Чтобы построить государство Мәңгілі Ел необходимо опираться на свои собственные ценности, обретенные вновь благодаря Независимости. Это мирровоззрение казахского народа, язык, традициии и обычаи, мораль, философия, искусство, наука и образование, то есть собственная культура (цвилизация). Для модернизации духовной сферы общества необходимо систематизировать национальные ценности, составляющие фундамент государства. Это должно стать своего рода механизмом внедрения собственной идеологии. Наш долг помнить о своих предках, знать откуда мы родом, прививать молодежи уважительное отношение к истории. Без уважения к истории нет будущего», - сказал уполномоченный имам ДУМК по Павлодарской области Нариман Исенов. Наш долг – передать нашим детям память об истории нашей страны, имеющей многовековую историю. Воспитывать молодежь настоящими патриотами своей страны, которые знают историю, гордятся великими предками, стремятся быть достойным их.

Начиная с сентября текущего года, акимат Павлодарской области организовал широкомасштабную акцию «Сакралды жерлерге саяхат», в которой приняли участие религиозные деятели, ученые, ветераны, представители НПО и молодежных организаций. Так в течение месяца жители региона знакомились с уникальными достопримечательностями, обозначенными на сакральной карте Прииртышья, передает Мuftyat.kz.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.