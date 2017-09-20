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Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего20.09.2017 | Мнения и комментарии
Начиная с сентября текущего года, акимат Павлодарской области организовал широкомасштабную акцию «Сакралды жерлерге саяхат», в которой приняли участие религиозные деятели, ученые, ветераны, представители НПО и молодежных организаций. Так в течение месяца жители региона знакомились с уникальными достопримечательностями, обозначенными на сакральной карте Прииртышья, передает Мuftyat.kz.
По словам исполнительного директора областного фонда «Абу Ханифа» Кенже Кенесбаева, знакомство с историческими объектами имеют огромное воспитательное значение для молодежи. «Кроме этого необходимо пропагандировать данные объекты для развития внутреннего туризма», - сказал Кенже Садуакасулы. Ветераны Павлодарской области, в число которых вошли такие известные аксакалы, как Тито Сыздыков, Абилхак Тугелбаев, Сапаргали Байболатов, Идаят Абдыхалыков, Амантай Мукантаев, Бекен Сагындыкулы, Абылай Укешевич, Ермат Байгурманов посетили мавзолей Машхура Жусупа в Баянауле, мавзолей Таймаса аулие, мавзолей Мурата Ишана в Акколе- Жаилме, Исабека ишан, Жандарбека қожа, Акбалы хазрета и Хайса ата в Майском районе. Кроме этого они побывали у горы Калмаккырган в Майском районе. В данных мероприятиях приняли участие руководители районов и сотрудники акиматов Экибастузского, Актогайского, Иртышского, Баянаульского районов, имамы мечетей данных районов, историки, литературоведы, представители СМИ, молодежь. Они прочитали проповеди и наставления о любви к Родине, бережном отношении к истории, памяти предков. «Мы много лет во главу угла ставили экономическое развитие страны. Однако невозможно построить государство только на основе ценностей, оставленных после советской империи. Чтобы построить государство Мәңгілі Ел необходимо опираться на свои собственные ценности, обретенные вновь благодаря Независимости. Это мирровоззрение казахского народа, язык, традициии и обычаи, мораль, философия, искусство, наука и образование, то есть собственная культура (цвилизация). Для модернизации духовной сферы общества необходимо систематизировать национальные ценности, составляющие фундамент государства. Это должно стать своего рода механизмом внедрения собственной идеологии. Наш долг помнить о своих предках, знать откуда мы родом, прививать молодежи уважительное отношение к истории. Без уважения к истории нет будущего», - сказал уполномоченный имам ДУМК по Павлодарской области Нариман Исенов. Наш долг – передать нашим детям память об истории нашей страны, имеющей многовековую историю. Воспитывать молодежь настоящими патриотами своей страны, которые знают историю, гордятся великими предками, стремятся быть достойным их.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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