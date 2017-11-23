Один день из жизни столичного имама

Имамов ругают все, кому не лень и мало кто вникает, чем наполнена их жизнь, как проводит свой день священнослужитель, какие проблемы ему приходится решать, какие трудности и радости ему встречаются и вообще, легко ли быть на служении Всевышнему. Кто рано встает, тому Бог дает Рабочий день наиб-имама Центральной мечети нашей столицы «Нур Астана» Нурлана Рамазанова начинается ранним утром, когда город еще спит. Задолго до рассвета, он, как и его коллеги, приходит в мечеть, чтобы совершить утреннюю молитву.

С восходом солнца начинается трудовой день. Как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. В течение дня перед имамами стоят разные задачи. Вопреки расхожему мнению, функции священнослужителя не ограничиваются лишь отправлением ритуальных обрядов. От утреннего до полуденного намаза, а также до конца светового дня имам принимает посетителей мечети. У каждого переступившего порог священного храма, разные причины и вопросы. Кто-то приходит с радостью, чтобы записаться на проведение обряда бракосочетания – никах, кто-то хочет провести ритуал «азан шакыру» для новорожденного, кто-то ищет ответы на свои вопросы, мечется в поисках истины, другие просят исцеления от болезней или просто заходят в мечеть, чтобы отдать дань почтения и памяти близким, ушедшим в мир иной… И к каждому имам находит свой подход.

- Чтобы построить диалог с прихожанами, суметь дойти до его сердца, имам должен быть психологом. Чтобы передать свои знания, рассказать и разъяснить то, что знает сам, нужно иметь базовые знания по педагогике, - говорит Нурлан Рамазанов, подчеркивая, что 21 век диктует свои условия.

- Учитывая требования современности, сегодня в вузах в программу подготовки имамов включены такие дисциплины как психология, педагогика. Кроме того, в число обязательных входят история, литература. Мы изучали эти и другие предметы в университете «Нур Мубарак» и на курсах повышения квалификации в египетском вузе «Аль-Азхар». Все это положительно сказывается на нашей работе. Чтобы быть специалистом, ты должен быть конкурентоспособным, обладать многофункциональностью. Требования нового времени не обошли стороной и мечети и это хорошо. После полуденного намаза по традиции и согласно внутреннему распорядку мечети звучит проповедь. К слову, все темы проповедей устанавливаются ДУМК. Мало кто знает, что проповедь на самые разные темы читают не только по пятницам на жума намаз, но и каждый день после полуденной молитвы. Кроме того, в мечети ведутся занятия по тажвиду - единобожию, уроки намаза для тех, кто хочет научиться читать намаз и другие просветительские работы для прихожан. В плотном графике имамов уделяется время работе с прихожанами, обучению, проповеди, отправлению ритуалов, повышению своих знаний и многим другим вопросам.

Мечеть – последняя инстанция в поисках истины, успокоения…

Педагогов обычно называют инженерами человеческих душ, они словно ваятели принимают участие в формировании личности. Имамов же можно назвать врачевателями душ, к ним приходят чаще люди взрослые и каждый со своей болью, со своей личной трагедией, для них мечеть, как говорится, последняя инстанция в поисках истины, покоя, умиротворения. - Не так давно был случай, - вспоминает имам. - Человек болен, требовалось оперативное вмешательство, у нас в стране таких больных не оперируют. Понятно, что для выезда требуется немалая сумма. Чтобы как-то помочь, мы обратились к бизнесменам, постоянным прихожанам мечети. Помощь была оказана. И это далеко не единичный случай. Нередко в мечеть приходят целыми семьями. Приехав издалека в поисках более легкой, сытной жизни, люди не всегда представляют, насколько тяжело жить в столице, не имея постоянной работы и жилья. Потеряв по каким-то причинам источник дохода, они оказываются практически на улице, ведь держать неплатежеспособных квартирантов хозяева не хотят. Был случай, когда в мечеть «Нур Астана» пришла женщина с четырьмя детьми. - Была глубокая зима, мороз сильный, - говорит Нурлан Рамазанов. – Женщина рассказала, что хозяйка арендуемого ею дома выставила их за неуплату, а платить она не могла, так как потеряла работу. Не зная, куда идти, она пришла в мечеть. Мы постарались ей помочь, найти жилье, работу. Обратились к прихожанам, и многие откликнулись. Когда получается помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию, ощущаешь большую радость. Ведь оказывать помощь нуждающемуся – это сунна, описанная в хадисах пророка Мухаммеда (с.г.с). Жениться не запрещается Особо следует отметить, что повышенный интерес к религии повлиял и на количество желающих скрепить свой брачный союз по мусульманским обычаям. Но здесь существует ряд правил. Например, чтобы провести обряд никах, пара должна предоставить свидетельство о регистрации брака в РАГС. Кроме того, они пишут заявление, прилагают к нему заявления от родителей. В церемонии же бракосочетания должны принимать участие представители с обеих сторон. По словам священнослужителя, подобные меры были приняты ДУМК после участившихся случаев так называемых исламских браков, когда представители нетрадиционных течений женились, проведя только никах, а потом, когда пара распадалась, не несли никакой ответственности. И как следствие, женщина оставалась одна с ребенком на руках, а то и с несколькими детьми и ей некуда было идти, не на что существовать. То есть положение ее было очень и очень уязвимым. Новобрачным после проведения обряда выдается свидетельство, а также небольшой презент от мечети. До никаха с ними проводится беседа, где имам рассказывает о роли семьи в исламе, обязанностях мужа и жены, их правах. - Почему мы требуем присутствие родителей, или хотя бы одного из них? Разные бывают ситуации, - продолжает наиб-имам. - Как-то пара подала заявление. Все документы, в том числе официальная регистрация у них была. Но по поведению, словам жениха, я понимал, что он проповедует нетрадиционный ислам. Судя по невесте, она была в неведении. Как быть? Как имам, как человек, обладающий знаниями по фикху, как исламовед, я понимал, чем чреват этот союз. Через пару лет девушка тоже пополнит ряды радикальных течений. Начиная с малого, отрицания государственных праздников, символов, они приходят к большому – деструктивным идеям и образу жизни. Процесс радикализации необратим и если не рубить его на корню, в самом начале, то потом вытравить из сознания очень тяжело. Служители мечети приняли решение и провели беседу с родителями невесты, разъяснили ситуацию, поговорили с женихом. Все завершилось более или менее благополучно, пара сочеталась браком, жених поклялся, что никогда не будет радикалом.

Священнослужители добровольно отправляются за решетку

Большую работу имамы проводят и с заключенными. Раз в неделю священнослужители добровольно отправляются за решетку, но не для того, чтобы отбыть наказание, а чтобы провести урок богослужения с осужденными, представителями деструктивных течений, чья деятельность запрещена на территории Казахстана. Это сложная работа, требующая огромной выдержки, душевных сил и крепких знаний, но в то же время это нужный блок работы священнослужителей, считает имам. - Помогать обрести свет веры и познать истину тем, кто единожды оступился - большой сауап, богоугодное дело. С такой категорией лиц нелегко работать. У них уже есть устоявшееся мнение, они обладают определенным багажом познаний. И чтобы донести до них истину, требуются мастерство педагога, талант психолога, - отмечает собеседник.

Онлайн-дедлайн

Каждый из нас хотя бы раз работал в авральном режиме, который сейчас называют одним словом – дедлайн. Быть всегда в состоянии полной готовности нелегко. Но как оказалось, это тоже часть жизни и работы имама. В век интернета не присутствовать на этом поле было бы абсурдно. Учитывая, что большую часть информации люди черпают именно из сети, ДУМК большое значение придает просветительской и пропагандисткой работе в интернете. Общеизвестно, что все мечети страны имеют свои сайты, где каждый может найти интересную информацию, задать вопрос имаму онлайн. - Мы все живем в ритме большого города, который подразумевает скорость, оперативность. Понимая, что ищущий ответ на вопрос, не получив его у нас, или на других официальных сайтах, пойдет искать на других источниках, где, кроме ответа, он может найти совсем другое и пойти совсем другим путем. Поэтому оперативность и информативность в мечети «Нур Астана» сделали принципом своей работы. Разговоры о баснословном богатстве священнослужителей - миф Заканчивается день у священнослужителя после последней, пятой вечерней молитвы. Выполнив все предписания Всевышнего, отработав день на благо общества, имамы отправляются по домам. К слову, разговоры о баснословном богатстве священнослужителей не более чем миф. Многие имамы не имеют своего угла и снимают жилье. Но, несмотря на тяготы быта, земные трудности, несут веру людям, сеют зерна добра и милосердия. Осознавая ответственность сказанного слова, как в реальной жизни, так и онлайн, священнослужители стараются отвечать, максимально основывая свой ответ на фактах и примерах. - Конечно, я и мои коллеги всегда помним, что каждое слово, каждый поступок во внимании джамагата. Но мы не стараемся жить и поступать в угоду людскому мнению, просто придерживаемся исламского образа жизни. В исламе все прописано четко и понятно, каждая сфера жизни вплоть до мелочей, нам остается лишь выполнять эти предписания, - говорит наш наиб-имам. - Понимая, что я представляю здесь официальный муфтият, Духовное Управление мусульман Казахстана, стараюсь нести звание священнослужителя достойно, не забывая о том, что главная цель – нести свет веры в сердца людей. Нурлан Рамазанов на работе находится всегда, а не только тогда, когда присутствует в мечети, потому что ислам стал образом жизни, самой жизнью, принеся покой в сердце, гармонию в делах, возможность жить, сохраняя равновесие в мирском и вечном. Обретут ли имамы социальную защиту За самоотверженный труд священнослужители получают почти символическую плату. Как известно, у нас унитарное светское государство, и религия отделена от государства. Из бюджета средства не выделяются. Оплата труда имамов полностью на ДУМК. Хорошей новостью уходящего года можно назвать то, что появился корпоративный благотворительный фонд «Уақып». Созданный при поддержке главы государства совместно с Комитетом по делам религий и ДУМК, фонд на постоянной основе проводит анализ религиозной ситуации в стране, особенно в отдаленных районах и сельских местностях. С появлением фонда укрепилась надежда, что теперь имамы обретут социальную защиту.

Источник: http://kazislam.kz/ru