Хороший вербовщик умеет задеть за больное

Чтобы не стать жертвой вербовки, оболванивания, дезинформации и манипулирования, нужно знать о приемах, которые используют вербовщики из деструктивных течений. Это позволит вам сразу понять, что вас нагло вербуют. Ваша информированность – это ваш козырь, чем более вы информированы, тем лучше защищены. Есть три распространенных способа вербовки.

Первый - через знакомого или родственника, примкнувшего к псевдорелигиозному течению. Второй - через незнакомца, который с ними дружен (тоже члена радикальной группы и, как правило, представителя противоположного пола). Третий - во время финансируемого такими течениями мероприятия, например, лекции, семинара или просмотра кинофильма. Зачастую человек вообще не подозревает, что его вербуют. Друг или родственник испытал невероятные ощущения, пережил инсайт, и хочет, чтобы вы тоже это попробовали. Или говорит: «Хочу услышать твое мнение по этому поводу». Делая вид, что жаждет объективности и нуждается в помощи, он ловко заманивает вас на «вводный курс» ознакомления с доктриной данной группы, во время которой вы становитесь жертвой внушения. Если вас вербует незнакомец, то чаще всего вы считаете, что познакомились с очень хорошим человеком. Анализируя результаты опросов нынешних и бывших членов псевдорелигиозных организаций, можно сделать вывод, что большинство людей, завербованных в них, находились в период вербовки в состоянии, которое Тимоти Лири называл «импринтной уязвимостью». Это состояние сильного стресса, который может возникнуть в результате резкого изменения привычного образа, переезда в другой город, смены работы, разрыва отношений, потери финансовой стабильности, родных или близких, получения внезапного известия, что человек неизлечимо болен и т. д. В состоянии стресса защитные механизмы человека перегружаются и дают сбой. И если человек не знает, как распознавать деструктивные течения и как от них уберечься, он может стать легкой добычей для вербовщиков. Вербовка – это не стихийная акция, а целенаправленный процесс воздействия одних людей на других. Каждый этап вербовки четко спланирован. Во время вербовки ничего не подозревающим людям навязывается система ценностей той или иной организации. Крупные бизнесмены, руководители высшего звена, административные работники, вынужденные вести жесточайшую конкурентную борьбу и подгоняемые желанием преуспеть, завербовываются коллегами, которые рассказывают им о колоссальной пользе «тренинга» и «лекций». Учащиеся колледжей, испытывая прессинг академической работы и потребность в поддержке и одобрении, заводят дружбу с профессиональным вербовщиком, рекламирующим им групповую лекцию о современных социальных проблемах молодежи. Студент университета под нажимом сокурсников вовлекается в исполнение сатанистских ритуалов. Иногда человек получает на улице приглашение на конференцию под невинным названием «Изучаем Писание». Кто-то откликается на предложения работы, размещенные в колонке рекламы, кого-то завербовывают при устройстве на работу в компанию, которой владеет деструктивная организация. В процессе вербовки очень важен личный контакт вербовщика с вербуемым. Задача вербовщика состоит в том, чтобы собрать как можно больше информации о вербуемом. Он должен узнать его надежды и мечты, страхи и привязанности, слабые струнки и комплексы, ожидания и амбиции, желания и интересы. Располагая информацией о человеке, вербовщик может им манипулировать, искусно используя похвалу или лесть, намеренно обманывая и хитро уклоняясь от ответов на задаваемые вопросы. Первое время после вступления в деструктивную группу, человек, как правило, переживает состояние эйфории. Это фаза «медового месяца», на которой его бомбардируют любовью, окружают заботой и вниманием и обращаются как с королевской особой. Когда он начинает жить жизнью группы, ему создают все условия, чтобы он почувствовал собственную исключительность и находился в состоянии подъема. Но эта фаза быстро проходит. Дети родителей, вступивших в псевдорелигиозное течение, часто воспитываются «коммуной» и им только изредка разрешают видеться с родителями. Детей учат хранить верность и преданность лидеру организации или группы, а не родителям. Свободное время у детей ограничено, если оно вообще есть. Обычно они не получают никакого образования. Так же, как и их родителям, им внушают, что мир за стенами группы чудовищен и враждебен. Их принуждают воспринимать реальность с точки зрения деструктивной доктрины. В некоторых случаях провинившихся детей подвергают телесным наказаниям и запугиванию. Характерная примета вербовки в деструктивное течение – это обман и блеф. Вербуемые изначально считаются крайне невежественными и бездуховными, и вербовщики считают себя вправе принимать решения за людей, которых они вербуют. Когда человек находится в нормальном состоянии, спокоен и критичен, вербовщики стараются сообщить ему как можно меньше информации о своей организации. Когда критические функции человека ослаблены, информация о группе падает на него лавиной. Другими словами, вербовка – это искусная манипуляция, включающая в себя следующие тактики: замалчивание важной информации, введение потенциальной жертвы в заблуждение и ее подготовка к приему дезинформации, откровенная ложь, блеф, подмена и потасовка сведений и прочее. Информация о деструктивной организации подается односторонне и избирательно. Вербовщики из деструктивных течений никогда не признаются, что занимаются вербовкой. Если их спросить, они скажут, что делятся с людьми важной информацией и хотят, чтобы люди над ней самостоятельно поразмышляли. Но они не говорят, что им установлены вербовочные квоты. Многочисленные филиалы деструктивных организаций, куда вербуют ничего не подозревающих людей, открываются под другими названиями. Вербовщик стремится добыть как можно больше информации о вербуемом, чтобы узнать, на какие кнопки давить, чтобы затянуть его в свою группу. Хороший вербовщик умеет задеть за больное и эффективно воздействовать на человека через его слабые места. Слабым местом могут быть проблемы с любимым, родителями, членами семьи, в школе, в университете, на работе, смерть родного или близкого человека, переезд в новый город и т. д. Опытный вербовщик знает, как выуживать у потенциальной жертвы сокровенную информацию. В то же время вербовщик старается заинтересовать человека своей эрудицией, тонкостью, интеллектом и искренностью. При этом он ставит перед собой задачу рассказывать о себе и группе как можно меньше. Вся информация должна исходить от вербуемого. Такой несбалансированный обмен информацией обязательно должен насторожить вербуемого, даже если на первый взгляд ему показалось, что он подружился с хорошим человеком.

Источник: http://kazislam.kz/ru