Как освободиться из сетей вербовщиков деструктивной религиозной организации

Поговорим о свободе выхода из псевдорелигиозных культовых организаций. Это последний критерий, позволяющий оценить степень их деструктивности. Члены деструктивных течений – это нейрологические пленники, которым во время сессий внушения вводятся в подсознание разного рода фобии, в частности, страх перед выходом из этой организации. Их члены лишены свободы выбора, хотя, по мнению руководства, «они не уходят, потому что у них нет причин уходить».

Никакая культовая группа не хочет терять своих членов, но, заметим, ни одна нормальная группа не станет эксплуатировать чувство страха или вины у рядовых членов. Чтобы определить характер группы, надо знать, существует ли у ее членов свобода выбора. Для этого нужно выяснить, имеют ли члены группы право на свободное получение информации, на критику и на свободный выход из группы. Приемы психологического самбо Если вокруг вас крутится человек, который пытается выудить у вас какую-то информацию или приглашает принять участие в каком-то семинаре, у вас есть два выхода. Первый - повернуться и уйти. Второй - дружелюбно задайте ему несколько специальных вопросов и потребуйте четких и конкретных ответов. По этим ответам вы сможете понять, имеете ли дело с вербовщиком. Дело в том, что вербовщики зачастую не осознают, что обманывают вербуемых людей, поскольку сами психологически обработаны деструктивной организацией. Последовательно задавая прямые вопросы, вы поймете по ответам, то ли вам нагло лгут, то ли не могут правдиво ответить, потому что сами не знают правду. Поскольку последователи обучены воздерживаться от негативных мыслей о группе, скорее всего, вы не сможете получить прямые ответы на вопросы, а услышите общие слова и уклончивые фразы, за которыми явно прослеживается желание уйти от ответа и сменить тему разговора. У вас должны вызвать подозрение такие расплывчатые формулировки, как «мы просто пытаемся помочь людям решить их проблемы», или «сегодня у нас день открытых дверей, вход свободный; мы хотим обсудить кое-какие проблемы» и так далее. Будьте настороже, если услышите уклончивые комментарии: «Я понимаю, что вы настроены скептически, я тоже был скептиком, пока не начал понимать», или «Вы действительно хотите это узнать?» Чаще всего вербовщики пытаются уйти от прямого ответа. Например, вы спрашиваете, было ли криминальное прошлое у лидера группы, а в ответ слышите пространный монолог о гонениях и преследованиях, которым подвергались все великие основоположники мировых религий и религиозные деятели. Не попадите в ловушку и не втягивайтесь в дебаты. Требуйте прямого ответа на вопрос. Если вербовщик не дает четкого, конкретного и прямого ответа, значит, с прошлым группового лидера что-то не в порядке. Никогда не давайте домашний адрес и номер телефона незнакомому человеку, которого вы подозреваете в связях с харизматической деструктивной группой. Вместо этого возьмите его номер телефона и домашний адрес. Ни в коем случае не сообщайте незнакомому человеку информацию личного характера. И помните, что вы в любой момент можете прекратить диалог и уйти. Список вопросов, которые вы можете задать человеку, чтобы понять, с кем имеете дело: Какую организацию вы представляете? Сколько лет вы состоите в организации? Вы пытаетесь меня завербовать? На прямой вопрос о вербовке чаще всего вербовщик отвечает примерно так: «Нет, просто вы мне симпатичны и я хочу с вами поделиться информацией. Как вы распорядитесь этой информацией, дело ваше». Как мило. Но вряд ли вам стоит доверять такому ответу. Кто ваш лидер, какая у него биография, кто он по профессии, есть ли за ним криминальное прошлое? Иногда вы можете получить прямой ответ на все эти вопросы, иногда – нет. Вербовщик может назвать или скрыть имя лидера группы, а может прикрыться именем любого влиятельного человека. Порой он действительно не знает биографию лидера и не владеет информацией о его криминальном прошлом. Обычно это указывает на его принадлежность к деструктивной организации, так как только такие организации пытаются затянуть новичка в сеть, скрывая от него как можно больше информации. Любая легитимная группа всегда сообщает о себе максимум информации и приглашает вступить в свои ряды только тех людей, которые добровольно этого хотят и готовы к этому. Во что верит ваша группа? Считает ли она, что цель оправдывает средства? Допускает ли она возможность обмана в определенных обстоятельствах? Как правило, вербовщики не готовы рассказывать о своих убеждениях. Их задача состоит в том, чтобы воспользоваться вашим любопытством и затянуть вас послушать лекцию, посмотреть видеокассету или принять участие в семинаре. Когда вы попадете на их «территорию», у них появится больше возможностей на вас повлиять. Если вербовщик не горит желанием формулировать основные пункты групповой системы убеждений, значит, он что-то скрывает. Деструктивным течениям всегда есть что скрывать. Если вам начнут объяснять, что вы вряд ли сможете прямо на месте воспринять эти тезисы, так как ваши мозги основательно промыты СМИ, знайте, что это уловка. Чем занимаются люди, вступившие в вашу организацию? Должны ли члены группы бросить работу и учебу, передать группе деньги и собственность, отказаться от семьи и друзей, которые не одобряют их вступление в секту? Вербовщик из деструктивной организации ответит, что ваше вступление к ним не налагает на вас какие-то особые обязанности. Но если вы внимательно понаблюдаете за его невербальной реакцией, то заметите его смущение. Спросите его, чем он занимался до вступления в группу и чем занимается сейчас. Какого мнения придерживается о вашей группе общество? Если ли расхождения в оценках? За что вас критикуют? Задавая эти вопросы, вы одновременно прощупываете, насколько информирован ваш собеседник и готов ли он обсуждать их. Если вы будете спрашивать доброжелательно и с улыбкой, то, возможно, услышите в ответ: «О, вы даже не представляете, как часто нас принимают за секту, в которой людям промывают мозги. Разве не глупо? Неужели я похож на человека, которому промыли мозги?». На это вы можете ответить: «А как должны выглядеть люди, которым промыли мозги?». После этого вербовщику может стать неуютно, и он под любым предлогом постарается исчезнуть. Что вы думаете о бывших членах вашей группы? Вы общаетесь с ними? Вы знаете, по каким причинам они ушли из группы? Если нет, то почему? Ограничивает ли группа ваше общение с бывшими членами? В отличие от легитимных организаций, деструктивные группы всячески препятствуют контактам с бывшими членами и добровольному выходу из группы. Опытный вербовщик может вам солгать и ответить: «Да, конечно, мой лучший друг покинул группу». Тогда сразу спросите: «А по какой причине? Чувствует ли он себя счастливее после ухода?» Сначала вербовщик не знает, что ответить, а потом постарается как можно быстрее уйти. Перечислите, что вам не нравится в группе и в лидере. Скорее всего, вам ответят, что все нравится. Это стандартный ответ членов культовых организаций, в которых запрещено критиковать группу и ее лидера. О мерах предосторожности для тех, кто случайно попал на какой-то семинар или лекцию. Если вы не один, а с другом, то первым признаком того, что вы находитесь в деструктивной группе послужит то, что вас постараются под любым предлогом рассадить. Обычно это делается незаметно: один из членов секты вступает в беседу с вашим приятелем, а другой в это время начинает задавать вопросы вам. Ни в коем случае не расставайтесь с другом. Вы должны быть все время вместе. Если вас заставят подчиниться общим правилам или начнут оказывать на вас давление, поворачивайтесь и уходите. Если вы внезапно поймете, что попали на установочную сессию, где вас знакомят с какой-то доктриной, немедленно уходите. Если вам попытаются помешать, громко скажите, что не желаете, чтобы вами манипулировали. Чем громче вы это скажете, тем быстрее вас проводят к выходу. Не поддавайтесь соблазну «дойти до самой сути», иначе любопытство вас погубит. Помните о том, что ваша неуязвимость – это иллюзия. Одному богу известно, сколько людей попалось на крючок, и было завербовано в подобные организации только потому, что они считали себя умными, сильными и способными выкрутиться из любой ситуации.

Источник: http://kazislam.kz/ru