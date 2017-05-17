Со смирением и верой: тайны подземной мечети Бекет-Ата

Подземная мечеть Бекет-Ата, расположенная на западе Казахстана, является одной из главных святынь земли Мангистау, но стремиться попасть туда стоит не каждому Бывают такие периоды в жизни, когда все валится из рук, когда мыслимые и не мыслимые неприятности одновременно сваливаются на голову. Ты ищешь и не можешь найти выход и мучительно нужен чей-то мудрый совет. Совет этот ты обязательно получишь, нужно только с верой и смирением тихо попросить: "Бекет-Ата, помоги".

Главный наказ – учиться Бекет-Ата родился в 1750 году вблизи поселка Кульсары Атырауской области. В 14 лет мальчик пришел поклониться праху почитаемого им мудреца Шопан-Ата и получить благословение. Шопан-Ата благословил юношу на постижение знаний. Бекет поехал в медресе в Хиву и стал здесь учиться. На своем земном пути Бекет-Ата прошел немало дорог и в конце концов снова прибыл в Мангистау. По возвращению на родину, он построил четыре мечети: первая в Кульсарах ее называют Ак-мечеть, вторая в меловых скалах на окраине поселка Бейнеу, третья на плато Устюрт, четвертая, подземная мечеть, вырублена в скальном мысе в урочище Огланды.

Достигнув 40-летнего возраста, Бекет-Ата стал суфием, начал обучать детей грамоте. Он основал суфийскую школу при подземной мечети в Огланды. Впоследствии эта мечеть, как утверждают археологи, стала своеобразным научным центром, и даже обсерваторией. Бекет-Ата прославился также как целитель, человек, знающий законы физики, математики, астрономии. При решении спорных вопросов с соседями-туркменами он проявлял мудрость, которая позволяла приводить стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата наставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро. Умер Бекет-Ата в возрасте 63 лет и похоронен в подземной мечети в местности Огланды в Мангистау. Дорога в Бекет-Ата идет через мечеть Шопан-Ата. До конца своих дней преклонялся Бекет-Ата перед своим наставником. И по сей день для всех верующих посещение мечети Шопан-Ата на пути к Бекет-Ата стало неписаным правилом. За помощью к Ата Карту священных мест составят в Казахстане На протяжении двух столетий к мечети Бекет-Ата стекаются паломники, чтобы поклониться его могиле и попросить о милости. Знающие люди говорят, что он не оставляет в беде тех, кто искренне обращается к нему за помощью. На западе Казахстана верят, что одно лишь упоминание в разговоре имени Бекет-Ата способно отвести беду, а молитва в мечети способна совершить чудо. Паломников, которые готовы совершить путешествие к подземной мечети, предупреждают, что с собой нужно взять как можно больше еды – баурсаки, лепешки, чай, конфеты, сахар. Все это потом выкладывается на общий дастархан, организованной возле мечети Огланды, где каждого путника обязательно накормят и напоят чаем. Но и сам гость может проявить инициативу — помочь разлить чай, приготовить обед, помыть посуду. К Бекет-Ата люди идут в трудные минуты жизни – за советом или исцелением

Вот как описывает один из паломников, свои впечатления от мечети в Огланды: "Чем ближе мы находились, тем поразительнее становилась картина, разворачивавшаяся перед нами. Надгробие на возвышении, окруженное огромными валунами, первый объект, которому следует поклониться перед въездом на территорию святилища Бекет-Ата. Затем центральная часть, состоящая из трех огромных зданий и белокаменной мечети невероятной красоты, расположенные на уровне моря. И, собственно, сама подземная мечеть Бекет-ата. Это святое место завораживает, вдохновляет, восхищает и даже подавляет. Вообразите себя на дне моря – и почувствуете, каково это – быть великим и ничтожным, быть обычным человеком перед великолепным творением Создателя".

Мечеть из четырех комнат была воздвигнута Бекет-Ата как ритуальное помещение. Сам он погребен в одной из них, в другой находится прах Аккуаш, сестры святого, в третьей комнате находится посох Бекет-Ата, а четвертая – входная комната с нишей, когда-то служившей ему молельней. В комнату Аккуаш вход разрешен исключительно женщинам, которые поверяют здесь свои страдания и потаенные просьбы. Выходить из помещений следует спиной вперед, чтобы не оскорбить духов погребенных здесь праведников. Паломник или турист Подземные мечети Мангистау стали в последнее время объектом туризма, сюда разработаны туристические маршруты, ездят организованные группы, а "VIP-туристы" даже прилетают на вертолете. Местные жители с большой настороженностью относятся к такому положению дел. К Бекет-ата, считают они, нужно идти в трудные минуты жизни – за советом или исцелением, а не просто поглазеть на диковинное место и сделать селфи под землей.

Некоторые мангистусцы даже считают, что напрасно проложили дорогу к мечети и обустроили вдоль трассы места отдыха. Получить бата (благословение) Бекет-ата можно только проделав трудный путь к мечети пешком по бездорожью под палящим солнцем. Сегодня же, приехав сюда со всеми удобствами в кондиционированной машине, то есть не приложив никаких усилий и не пройдя испытания, рассчитывать на бата вряд ли стоит. Да и делать фотографии в мечети они также не советуют – в былые времена, говорят знающие люди, пленка в фотоаппаратах засвечивалась и никакие снимки, сделанные в мечети, не получались. Так это или нет – судить вам. Но без веры и смирения все-таки лучше к Бекет-Ата не ходить…

Источник: http://kazislam.kz/ru