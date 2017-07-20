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Город, который верил в бога20.07.2017 | Ислам: прошлое и настоящее
Особое место на сакральной карте страны должны занять руины городища Каялык – столицы Карлукского каганата, внесенного в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Расположены развалины этого чудо-города в 180 километрах от Талдыкоргана.
Здесь бок о бок мирно жили представители самых разных религий. Город Каялык был ставкой карлукских каганов. Раскинулся он прямо у подножия Джунгарского хребта. Населенный пункт был обнесен крепостной стеной высотой около пяти метров с башнями. В 1253 году посол-францисканец Гильом де Рубрук отправился ко двору монгольского хана Мунке. По дороге он остановился в Каялыке, где караван отдыхал почти 12 дней. Монах пишет, что здесь он нашел общину христиан-несториан и ходил в их церковь. Современные археологи в ходе раскопок выяснили, что в Каялыке также находились мечети и буддистский храм. Буддизм в город принесло племя киданей. Ислам здесь был распространен еще со времен Караханидов, то есть с VII века н. э., а христианство начало распространяться с развитием оседлого земледелия среди карлуков. Представители всех религий были очень дружны, о чем говорится во всех летописях. Впрочем, в истории города было одно черное пятно. Хан Кучлук, который, как пишут летописцы, «поклонялся странным богам», испугавшись усиления влияния хорезмшаха Мухаммеда, начал гонения на мусульман. В результате в регионе были разрушены мечети. Однако эта политика привела к ослаблению власти шаха и предопределила его поражение от Чингисхана, который придерживался толерантности в религиозном вопросе. Чепе-нойон по приказу Потрясателя Вселенной после битвы устремился за Кучлуком в погоню, после двух недель преследования догнал его и отрубил голову.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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