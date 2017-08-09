Возвращение тайны

Каркаралинский краевед Ерлан Мустафин открыл новую страницу в истории мечети Кунанбая. После многолетних поисков ему удалось добраться до метрических книг, которые вел первый имам этой мечети Хасан ахун. Эта находка ценна не только для истории старинного строения, но и летописи Каркаралинска в целом. С 1852 года имам вносил данные в книгу о каждом родившемся, умершем, а также о браках между горожанами.

- Хотелось бы поблагодарить потомка первого имама Хасана ахуна - Тимура Сейфуллина - за спонсорскую помощь. Я получил первый документ и сразу нашел запись о рождении своего прадеда, - говорит Ерлан Мустафин. - Думаю, еще много чего можно почерпнуть ценного из этих книг. Данные из них, вероятно, будут интересны многим историкам. Сейчас я занимаюсь переводом этих записей, они сделаны на арабском языке. Как оказалось, интересные документы хранились в государственном архиве Башкортостана в Уфе. Ерлан Мустафин потратил много времени на поездки и письменные запросы в разные архивы Казахстана и России. До Уфы ему удалось найти лишь одну метрическую книгу татарской каркаралинской мечети от 1916 года в Центральном государственном архиве РК. Ерлан еще не добрался до анализа информации о браках. Но смешанные союзы уже в то время, конечно же, были. Известны факты о казашках и татарках, выходивших замуж за казаков и впоследствии принимавших христианство. - К примеру, отец Лавра Корнилова женился на казашке, - рассказывает Ерлан Мустафин.

- А Дмитрий Чанчиков, секретарь съезда крестьян Каркаралинского уезда, состоял в браке с татаркой и в каждый мусульманский праздник делал подарки то казахской, то татарской мечетям. В настоящее время одна из старейших мечетей в северном регионе Казахстана тоже не обделена вниманием. Несколько лет назад по программе «Дорожная карта» на реставрацию мечети было выделено 32 миллиона тенге. Здесь заменили внутреннюю и внешнюю обшивку, кровлю, проводились работы по благоустройству: был вырыт новый колодец для ритуальных омовений, перенесено ограждение, построена входная лестница, проведено освещение, во дворе выложена брусчатка. Также были выполнены работы по установке резервного отопительного котла, завершен ремонт канализации. Самым, пожалуй, ответственным моментом при реставрации старинной мечети было восстановление минарета по архивным рисункам и фотографиям. Между тем один из важных элементов первозданной архитектуры мечети хранится у Ерлана Мустафина. Как известно, в 1928 году мечеть закрыли, священнослужителей репрессировали, некоторых выселили из Каркаралинска, другие сами покинули город, боясь преследований. Какое-то время здание было заброшено. В годы войны его использовали как общежитие для эвакуированных, после как склад, потом мечеть стала библиотекой, затем Дворцом пионеров. В восьмидесятые годы ветшающий храм взял под свое крыло краеведческий музей. И только в 1992 году мечеть наконец-то стали использовать по назначению. К тому времени на здании уже не было минарета и полумесяца. В народе ходит несколько версий исчезновения священной луны. Журналист Назерке Жумабай выдвигает версию о том, что на месте мечети первоначально хотели создать контору для новой власти. Естественно, полумесяц на крыше для такого учреждения не годился. На призыв свалить минарет откликнулся некто по имени Имаш. Он полез на деревянную мечеть, затем, поскользнувшись, упал и тут же скончался. А вот как излагает произошедшее краевед, журналист Ерлан Мустафин. Он ссылается на то, что рассказал своим детям почтенный аксакал Капаш Жолдыбалаулы, в течение многих лет являвшийся имамом Каркаралинска. Услышанное от отца вспоминает Каданбану Капашкызы: «Во время советской власти, в годы гонений на религию поступил приказ расстрелять и сбить полумесяц на мечети Кунанбая. Но предпринятые попытки ни к чему не привели, пули не попадали в цель. Наконец, очередь дошла до одного человека. Когда он выстрелил, полумесяц упал на землю. А тот человек свалился замертво на том же месте, откуда стрелял. Мой отец говорил, что видел это собственными глазами». Несколько лет назад Ерлан Мустафин обнаружил этот полумесяц в сарае у местного жителя среди груды железного лома, подготовленного для отправки в Китай. Сейчас ценная реликвия, обернутая в белую ткань, хранится в доме краеведа. Ерлан Мустафин еще не решил, куда передать ценную находку. А вот данные из метрических книг понадобятся для его собственных трудов. Он уже написал две книги о первом назначенном Кунанбаем имаме Хасане ахуне и собирается использовать найденные статистические данные для третьей книги.

Источник: http://kazislam.kz/ru