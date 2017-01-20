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Республика Казахстан

Духовное управление мусульман Казахстана предупредило о радикальных течениях ислама

20.01.2017 | События и репортажи

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сделало заявление, предупреждающее об активизировавшихся радикальных течениях такфиристов и хариджитов, сообщил во вторник (10 января) сайт e-islam.kz со ссылкой на ДУМК.

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сделало заявление, предупреждающее об активизировавшихся радикальных течениях такфиристов и хариджитов, сообщил во вторник (10 января) сайт e-islam.kz со ссылкой на ДУМК.

«Такфиристы и хариджиты считают, что если ты не читаешь намаз – ты не мусульманин, и "выводят" человека из ислама, считая его кафиром, - говорится в заявлении ДУМК. - А кафиров, по их убеждениям, можно убивать, забирать их имущество».

В ДУМК добавили, что в этих радикальных течениях смерть от рук бывших единоверцев грозит и тем, кто решил покинуть их ряды.

«Убедительно просим молодежь не поддаваться на их ложные проповеди, а также не верить информации, распространяемой на сомнительных сайтах», - сообщили в ДУМК.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/newsbriefs/2017/01/11/newsbrief-03

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