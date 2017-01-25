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Казахстан будет блокировать связь и интернет только террористам25.01.2017 | События и репортажи
Депутат Маулен Ашимбаев прокомментировал резонансные поправки и уверен, что никаких злоупотреблений со стороны органов национальной безопасности не будет.
Депутат Маулен Ашимбаев прокомментировал резонансные поправки и уверен, что никаких злоупотреблений со стороны органов национальной безопасности не будет.
Депутат Мажилиса Маулен Ашимбаев ответил на вопросы журналистов касательно законодательных поправок, предоставляющих право Комитету национальной безопасности блокировать сайты, сообщает Informburo.kz .
"По механизму, детали надо, конечно, ещё выяснять, как это работает. Но в целом идея была в том, чтобы были соответствующие полномочия у Комитета национальной безопасности", – сказал Маулен Ашимбаев.
Он пояснил, что речь идёт о том, что при проведении антитеррористических операций, возникновении угрозы жизни населению, Комитет национальной безопасности наделяется правом отключения связи.
"У людей, которые имеют отношение к террористическим каким-то действиям, конкретно у террористов. Отключать телефоны у наших граждан или блокировать доступ к интернету: так вопрос не стоит ", - подчеркнул он.
1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Согласно поправкам, органы нацбезопасности получили право без решения суда блокировать интернет.
Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12441-knb-budet-blokirovat-svyaz-i-internet-tolko-terroristam
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