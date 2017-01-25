Власти Сирии высказались о недовольстве оппозиции коммюнике переговоров в Астане

Власти Сирии высказались о недовольстве оппозиции коммюнике переговоров в Астане, сообщает Tengrinews.kz. После завершившихся двухдневных переговоров в Астане участники международной встречи дали пресс-конференцию.

Власти Сирии высказались о недовольстве оппозиции коммюнике переговоров в Астане, сообщает Tengrinews.kz. После завершившихся двухдневных переговоров в Астане участники международной встречи дали пресс-конференцию.

Отвечая на вопросы, глава делегации правительства Сирии Башар Аль-Джафари прокомментировал заявление сирийской оппозиции, которая осталась недовольна итоговым документом переговоров в Астане.

"Очень жаль слышать, что некоторые члены делегации или террористических группировок, которые приехали в Астану, приняли условия соглашения от 29 декабря 2016 года, жаль, что они критикуют действия одного из трех гарантов, которые способствовали достижению этого успешного заседания", - заявил Башар Аль-Джафари, дав понять, что заявления оппозиции были неуместны.

"Мы дипломаты, мы ответственны. Поэтому мы не ведем себя таким образом. В политике иногда нужно иметь дело со своими врагами, чтобы спасти собственную страну, это то, что мы сейчас и делаем", - заявил глава делегации правительства Сирии, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее РИА Новости сообщило о том, что представители сирийской оппозиции остались недовольны итоговым коммюнике переговоров в Астане. По данным агентства, недовольство сирийской оппозиции вызвано отсутствием в тексте коммюнике упоминания военной роли Ирана в Сирийской Арабской Республике.

Отметим, 24 января в Астане завершились переговоры по урегулированию сирийской ситуации. Власти Сирии выразили благодарность Казахстану за предоставленную площадку для диалога.

"Эта встреча - астанинская - имеет определенную цель - остановить, решить мирным путем и регулировать ситуацию, выработать механизмы реализации достигнутых результатов. Астанинская встреча - это не рынок, не базар. Поэтому мы обсудили конкретные вещи и достигли определенных конкретных результатов", - заявил в ходе итоговой пресс-конференции глава делегации правительства Сирии Башар Аль-Джафари.

Источник: http://ca-news.org/news:1359811