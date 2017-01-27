«Пророки, упомянутые в Коране и их чудеса»

В Карагандинской областной Казахстана центральной мечети организатор и ответственная за "Женский" сектор Бакирова Арай Сергалиевна, провела мероприятие на тему «Пророки, упомянутые в Коране и их чудеса».

В данном мероприятии, принял участие наиб имам областной центральной мечети Карагандинской области Мусабеков Нурджигит Оразалович. В этом мероприятии наиб имам прочел аяты Священного Корана и проповедь.

Учитель и руководитель сектора Арай Сергалиевна поделилась с гостями об истории из жизни пророков, упомянутые в Священном Коране.

Так же, в мероприятие внесла большой вклад библиотекарь мечети Сабиден Танерке, которая пожелала гостям свои добрые пожелания.

Все Пророки (мир им Всевышнего) призывали людей верить в Единого Бога и следовать Его Законам, то есть призывали людей к Исламу, их добрые дела - это пример и поучительные уроки для молодого поколения. Познавая их укрепляется наша вера.

Ответственная за "Женскиий" сектор, так же организатор данного мероприятия, педагог Бакирова в конце поблагодарила всех за активное участие.

В ближайшее время, в Карагандинской областной центральной мечети, "Женский" сектор планирует провести еще несколько религиозных мероприятий.

Источник: http://old.muftyat.kz/ru/news/view?id=9536