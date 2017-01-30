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Духовное управление мусульман Казахстана планирует проведение научной конференции к «100 – летию Алаш-Орды»30.01.2017 | События и репортажи
В текущем году исполняется 100 лет создания национальной автономии Алаш. В связи с этим, на XV заседании Совета Улемов при Духовном управлении мусульман Казахстана, предложение о проведении научно-практической конференции к 100-летие правительство Алаш-Орды было принято единогласно.
В текущем году исполняется 100 лет создания национальной автономии Алаш. В связи с этим, на XV заседании Совета Улемов при Духовном управлении мусульман Казахстана, предложение о проведении научно-практической конференции к 100-летие правительство Алаш-Орды было принято единогласно.
«Действительно, история казахского народа полна назиданий. Просветительские инициативы вчерашних деятелей правительства Алаш-Орды дали замечательные плоды. В числе их задач было повышение грамотности, развитие национальной школы и формирование современной общей культуры. Они четко понимали, что казахский народ следует освободить от «тьмы необразованности» и до последнего боролись за сохранение национальной самобытности казахов, стремясь быть образованной и грамотной нацией. Они проделали огромную работу для нынешнего поколения. Жизнь и деятельность основателей автономии Алаш-Орды большой пример для каждого гражданина нашей страны и необходимо, чтобы мы учились на примере великих сынов Алаша», – отметил на заседании Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.
На научной конференции предстоит делать доклады о жизни и творчестве деятелей Алаш-Орды, и планируется издание сборника трудов основателей движения Алаш.
Источник: http://old.muftyat.kz/ru/news/view?id=9559
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