О сложности содержания террористов в тюрьмах рассказали в Генпрокуратуре Казахстана

Осужденные экстремисты могут влиять на других заключенных, но их одиночное содержание не способствует исправлению. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Осужденные экстремисты могут влиять на других заключенных, но их одиночное содержание не способствует исправлению. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что касается религиозного экстремизма, террористов, которые говорят о том, что они делают эти акты в рамках каких-то религиозных воззрений. Вообще я хочу сказать, что это совершенно не так и многие из этих людей заблуждаются. Но здесь совершенно другая ситуация. Потому что помещение этих людей в каких-то группах, как правило, приводит к тому, что они начинают влиять на других, на заключенных, которые содержатся вместе с ними. В конечном итоге развиваются какие-то общие идеи. Это проблема религиозного экстремизма и содержания этих людей в тюрьмах. Поэтому в международной практике пришли к выводу, что лучше этих людей одержать отдельно", - сообщил Андрей Кравченко.

Однако, по его словам, важно, чтобы эти люди не рвали связь с обществом. "Когда они сидят в каких-то камерах-одиночках - это проблемно с точки зрения исправления. Они могут сидеть годами, но фактически не приходят к отказу от идей террора. А главная цель наказания - это исправление преступников и в конечном итоге, чтобы этот человек стал нормальным", - пояснил заместитель генпрокурора.

В конечном итоге, отметил Кравченко, все будет зависеть от возможностей исправительных учреждений Казахстана.

В 2016 году в Казахстане 182 лица осуждены по террористическим статьям.

В Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание на реабилитацию осужденных за экстремизм.

"В местах лишения свободы должна организовываться целенаправленная работа теологических реабилитационных служб с осужденными лицами. Нужно предпринять дополнительные шаги по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Необходимо активно подключать к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения", - отметил Глава государства.

Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/slojnosti-soderjaniya-terroristov-tyurmah-rasskazali-311235/