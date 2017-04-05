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Республика Казахстан

Советом Улемов издана русский перевод книги «Сборник фетв»

05.04.2017 | События и репортажи

В Алматы сегодня на ХVI заседании  Совета Улемов под руководством Духовного управления мусульман Казахстана прошла презентация   книги «Сборник фетв».

В Алматы сегодня на ХVI заседании  Совета Улемов под руководством Духовного управления мусульман Казахстана прошла презентация   книги «Сборник фетв».

Предисловие данной книги написано Верховным муфтием Ержан кажы Малгажыулы, а во вступительной части дано пояснение относительно правил и условия вынесения фетв.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы акцентировал внимание присутствующих на ценность новой книги. Верховный муфтий отметил, что в данной книге охвачены те фетвы, которые обсуждены и одобрены Советом Улемов.

В ходе презентации прозвучало выступление Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы: «Фетва является оригинальным источником исламского права. Фетвы, внесенные в данную книгу обсуждены и одобрены Советом Улемов, а Совет Улемов в своей работе руководствуясь Священным Кораном, хадисами Пророка (мир ему и благословение Аллаха), мазхабом Имама Абу Ханифы суннитского толка, учением акиды имама Матуриди,  Уставу ДУМК, а также нормами законодательств и Конституции РК, тем самым проводит объемную работу. В книге приведены 20 фетв такие как: хукм аборта, хукм применения лекарств с наличием этилового спирта, хукм педофилов в Исламе, хукм похищения девушки, а также социальные, медицина и семейные проблемы, которые обсуждены и одобрены Советом Улемов в прошлом году».

Принявшие участие на презентации книги проректор университета «Нур-Мубарак» Шамшадин Керим и руководитель отделом «Шариата и фетв» ДУМК Мухаммед кажы Алсабеков выступили с поздравительной речью и выразили свои мнения относительно новой книги.

Источник: http://old.muftyat.kz/ru

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