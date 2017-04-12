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Республика Казахстан

Генпрокуратура Казахстана и ООН подписали меморандум о взаимопонимании

12.04.2017 | События и репортажи

Генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов посетил с визитом Австрию. Также в составе делегации был и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров. В ходе визита Жакип Асанов подписал меморандум о взаимопонимании с заместителем Генерального секретаря ООН Юрием Федотовым, передает BNews.kz.

Генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов посетил с визитом Австрию. Также в составе делегации был и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров. В ходе визита Жакип Асанов подписал меморандум о взаимопонимании с заместителем Генерального секретаря ООН Юрием Федотовым, передает BNews.kz.

Что предполагает этот документ?

На базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана создается Региональный хаб, информирует пресс-служба Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

Это единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым практикам и передовым технологиям противодействия пяти глобальным угрозам:

1) экстремизм и терроризм;

2) незаконный оборот наркотиков и оружия;

3) торговля людьми:

4) киберпреступность;

5) коррупция.

Для обучения по этим пяти направлениям к нам будут приезжать лучшие преподаватели из-за рубежа.

Кроме того, создание Регионального хаба позволит проводить совместные исследования с правоохранительными органами стран Центральной Азии. 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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