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Генпрокуратура Казахстана и ООН подписали меморандум о взаимопонимании12.04.2017 | События и репортажи
Генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов посетил с визитом Австрию. Также в составе делегации был и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров. В ходе визита Жакип Асанов подписал меморандум о взаимопонимании с заместителем Генерального секретаря ООН Юрием Федотовым, передает BNews.kz.
Генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов посетил с визитом Австрию. Также в составе делегации был и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров. В ходе визита Жакип Асанов подписал меморандум о взаимопонимании с заместителем Генерального секретаря ООН Юрием Федотовым, передает BNews.kz.
Что предполагает этот документ?
На базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана создается Региональный хаб, информирует пресс-служба Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
Это единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым практикам и передовым технологиям противодействия пяти глобальным угрозам:
1) экстремизм и терроризм;
2) незаконный оборот наркотиков и оружия;
3) торговля людьми:
4) киберпреступность;
5) коррупция.
Для обучения по этим пяти направлениям к нам будут приезжать лучшие преподаватели из-за рубежа.
Кроме того, создание Регионального хаба позволит проводить совместные исследования с правоохранительными органами стран Центральной Азии.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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