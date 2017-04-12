На конференции в Казахстане подчеркивалась необходимость уделять больше внимания проблеме вербовки через Интернет

Вербовка террористами через Интернет «привела к огромному росту числа террористов», предупреждают сотрудники судебных органов и юристы. Казахстанские судьи призывают уделить более пристальное внимание вопросу усиливающейся угрозы вербовки в ряды экстремистов через Интернет.

Вербовка террористами через Интернет «привела к огромному росту числа террористов», предупреждают сотрудники судебных органов и юристы. Казахстанские судьи призывают уделить более пристальное внимание вопросу усиливающейся угрозы вербовки в ряды экстремистов через Интернет.

Судьи пришли к такому выводу на конференции 28-30 марта в Алматы, на которой присутствовали представители судебных органов различных стран, включая Кыргызстан и Узбекистан. Встреча ставила своей целью обмен опытом в области рассмотрения дел, связанных с терроризмом.

«За прошедшие два года своим основным способом вербовки людей экстремистские организации сделали Интернет-сайты», – сказала в первый день семинара Ольга Зудова, старший юридический советник Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии. Организатором встречи стало Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с Верховным судом Республики Казахстан.

«Экстремистские и террористические организации через сайты активно вербуют новобранцев, – заявил в своей речи председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин. – К тому же вербовщики умудряются собирать деньги на свою "богоугодную" деятельность. Такие преступления являются транснациональными, поэтому противостоять им нужно совместными усилиями нескольких стран».

«Что касается отечественного антитеррористического законодательства, то есть большое поле для его совершенствования», – сказал в интервью «Каравансараю» полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) в отставке Арат Нарманбетов.

Мобильный Интернет и новые стратегии для вербовки онлайн

Киберпреступность – одна из тем, больше всего волнующих международное сообщество, сказал в интервью «Каравансараю» Анвар Тугел, президент Союза адвокатов Казахстана.

«Поэтому я думаю, что во время этого семинара судей международные эксперты донесли до наших судей и прокуроров, каким образом собирать доказательства по данным видам преступлений, каким образом их оценивать в ходе судебных заседаний», – добавил он.

«С развитием мобильного Интернета экстремистская вербовка... максимально адаптировалась к конкретному типу личности [вербуемых]», – сказал в беседе с «Каравансараем» Расул Рысмамбетов, эксперт в области безопасности из Алматы.

«В докладе ООН от 2015 года указывается, что активная деятельность запрещенных террористических организаций, таких как ИГИЛ [Исламское государство Ирака и Леванта]... в онлайновом пространстве привела к огромному росту числа террористов», – сообщила Зудова.

Однако работа органов антитеррора улучшается, поэтому вербовать становится труднее, говорит Рысмамбетов.

Вербовка женщин и детей

«При этом во всем мире остро стоит проблема вербовки женщин . 550 европейских женщин переехали на территорию, контролируемую ИГИЛ. В некоторых государствах женщины составляют 10-20% от общего числа боевиков-террористов», – доложила Зудова.

Вовлекая мать в свои ряды, террористы получают и ее детей, добавил Рысмамбетов.

«Из детей уже в раннем возрасте получаются хорошие лазутчики для проверки [уровня безопасности в зданиях и других объектах]. К тому же, завербованные в это время, они становятся очень верными полученным идеям», – сказал он.

Цена этого для человеческой жизни может быть очень высока.

Реабилитация радикализованных граждан занимает долгое время, сказал «Каравансараю» директор реабилитационного центра «Акниет» Алим Шауметов из Астаны.

«В среднем [это] занимает от месяца до полутора лет», – говорит он.

Источник: http://central.asia-news.com/ru