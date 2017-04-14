Насколько силен ваш внутренний фильтр?

Методы и формы профилактической работы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму обсуждались на семинаре для руководителей и специалистов по вопросам религии отделов внутренней политики региона, членов информационно - разъяснительных групп. Его цель - повышение правовой и религиоведческой грамотности, передает apgazeta.kz.

Методы и формы профилактической работы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму обсуждались на семинаре для руководителей и специалистов по вопросам религии отделов внутренней политики региона, членов информационно - разъяснительных групп. Его цель - повышение правовой и религиоведческой грамотности, передает apgazeta.kz.

Открывая мероприятие, и.о. руководителя облуправления по делам религий Болат Касенов представил приглашенных для обмена опытом гостей семинара из Павлодарской области: кандидата исторических наук, директора Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Гульназ Раздыкову и теолога Рауана Чингужанова. Они вели с собравшимися познавательные практические занятия, тренинги, делились с коллегами инновационными методами проведения информационно - разъяснительной работы в своем регионе. Гульназ Максутовна работала в Актобе после трагических событий 2016 года и изнутри знает проблему. Делясь опытом, она говорила об информационном противостоянии, в которое экстремистские силы хотят вовлечь все больше молодых радикально настроенных людей. Она особо выделила, что самая главная установка всех казахстанских экстремистов и террористов - это идеология и уже на втором, третьем местах стоят социальный фактор, психологические проблемы.

- Для профилактической работы в этом направлении нам сегодня нужны, в первую очередь, сильные подготовленные теологи, без которых эту информационную войну не выиграть, - констатировала она. - Первичная профилактика в этом направлении - не допустить расширения рядов радикально настроенных людей, а вот вторичная - это уже работа с адептами экстремистской идеологии. Дело это непростое и потому заниматься этим нужно только всесторонне подготовившись, определив для себя самого насколько силен ваш внутренний фильтр. Среди подверженных радикализму много фанатов. Из-за рубежа идут призывы к нашей молодежи и есть те, кто на них откликается. Главарей-агитаторов все больше сейчас выявляют, по стране прошел ряд громких судебных процессов, и работа в этом направлении продолжается. Что дает серьезный повод задуматься тем, кто сегодня пытается присоединиться к радикалам.

Докладчик много внимания уделила факту, что приверженцы радикальных течений стремятся сегодня подменить многие наши традиционные национальные понятия, традиции, обычаи, сеют в молодежной среде деформированные ценности. Это нужно знать и с этим бороться. В противовес всем нам предстоит вести более активную работу по пропаганде наших традиционных духовных и культурных ценностей. Говорила о том, как много делается в этом направлении в их области.

Было что сказать и нам. Выступая на семинаре, и.о. директора центра анализа и развития межконфессиональных отношений при Акмолинском управлении по делам религий Гулнур Сатыбалдина проинформировала, что в этом году с учетом требований дня им было выделено дополнительно 11 штатных единиц специалистов для профилактической работы в районах. Деятельность центра сегодня меняет свою направленность. Если раньше здесь в основном велась общая профилактика, то сегодня она становится более адресной, и работа ведется конкретно с теми, кто наиболее подвержен влиянию радикальной идеологии. А для собравшейся аудитории подробно представила ряд социальных и психологических характеристик молодежи, наиболее склонной к уходу в деструктивные организации. Привела официальные данные результатов анализа произошедших в Казахстане терактов, 55% тех, кто совершал их - это молодые люди до 20 лет, а значит, и работу нужно вести именно с данной категорией. Две трети имели лишь среднее или средне-специальное образования, в основном это безработные, самозанятые, вольнонаемные молодые люди, выросшие в неполных или асоциальных семьях, где отсутствовал авторитет отца, многие пережили психологические травмы или были родственниками приверженцев деструктивных религиозных течений.

- В такие организации вербуют, - говорила она, - то есть сознательно человек туда не идет, его завлекают. Кто наиболее подвержен влиянию? Подростки с неустойчивой нервной системой, юношеским максимализмом, потребностью к сплочению и отсутствием опыта. Маргиналы с нестабильным социальным статусом в обществе, стоящие на учете, переехавшие на новое место жительства, вернувшиеся из мест лишения свободы. Люди, имевшие какую-либо зависимость, -наркотическую, алкогольную. Религиозная деструкция — тоже зависимость. Стремление самоутвердиться здесь выливается в радикальную форму. Стремление принадлежать к какой-то группе, кому они будут нужны. А также те, кто винит во всех своих бедах других, но не себя, либо подверженные гиперопеке, которые всегда ищут тех, кто их будет направлять, за них решать. Есть среди них и люди, которые привыкли переносить свою агрессию на окружающий мир, у них постоянно существует конфликт с обществом.

Когда удается сломать эту стену недоверия, ту защитную скорлупу, в которой такой человек отгородился от общества, не желая пускать никого в свой мир, то профилактическая работа достигает своей цели.

Главный специалист управления по делам религий Галина Бессмертная разъяснила присутствующим основные государственные услуги, оказываемые в ходе религиозной деятельности.

Семинар-практикум завершили практические тренинги, всем участникам были вручены сертификаты.

Источник: http://kazislam.kz/ru