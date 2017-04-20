Совет генералов Казахстана и «Кузет» объединяют усилия в борьбе с терроризмом

19 апреля в Алматы подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Совет генералов» и Специализированным охранным подразделением «Кузет», сообщает Zakon.kz.

19 апреля в Алматы подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Совет генералов» и Специализированным охранным подразделением «Кузет», сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель Президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров, главной целью меморандума является объединение усилий «Совета генералов» и «Кузета» в противодействии терроризму и экстремизму.

- Мы серьезно озабочены новыми вызовами и угрозами нашей общей безопасности, единству и стабильности казахстанского общества, - подчеркнул генерал. – Это подтолкнуло нас подписать меморандум о сотрудничестве, ведь укрепление национальной безопасности и межнационального согласия являются задачей в том числе общественных объединений и представителей бизнес-структур.

По мнению участников встречи, огромные средства выделяются из бюджета государства отдельным министерствам, силовым и правоохранительным органам, акиматам городов и областей, которые ежегодно в апреле-мае разыгрывают конкурсы. Однако порой выигрывают не профессиональные, а подставные НПО, которые формально, за 3-4 месяца реализуют требования заказчика по формированию антитеррористического и антикоррупционного мировоззрения. Мы убедились, в таких условиях деньги используются неэффективно и безрезультатно, говорят они.

Совет генералов предлагает свои услуги по оценке, мониторингу, аудиту и выдаче независимых экспертных заключений по ряду направлений, в том числе по военно-технической деятельности госорганов; эффективности продукции, приборов, инженерно-технических и технических средств, вооружения и военной техники, выпускаемых и приобретаемых госорганами; аудит их отчетно-финансовой деятельности.

Подписание данного меморандума ознаменует старт серии общественных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, укрепление у наших граждан высоких морально-этических качеств, преданности Родине, готовности защищать ее, независимость, территориальную целостность и неприкосновенность Государственных границ. Поэтому на сегодняшней встрече были обсуждены вопросы безопасности в Казахстане, в том числе международного терроризма, экстремизма, организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, незаконной миграции, противодействия терроризму, экстремизму, патриотического воспитания молодежи и другие.

Источник: http://kazislam.kz/ru