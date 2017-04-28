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Шаг в пропасть28.04.2017 | События и репортажи
В лицее №76 г. Астана состоялась премьера спектакля «Ойран» («Пропасть») по мотивам произведения известного писателя-драматурга, поэта Баянгали Алимжанова. Постановку, поднимающую проблему сектантских общин, представляющих серьезную угрозу, на суд зрителя представил молодежный театр «Ғасыр» под руководством главного режиссера Берикхана Тукенова, пишет газета "Акмолинская правда".
В лицее №76 г. Астана состоялась премьера спектакля «Ойран» («Пропасть») по мотивам произведения известного писателя-драматурга, поэта Баянгали Алимжанова. Постановку, поднимающую проблему сектантских общин, представляющих серьезную угрозу, на суд зрителя представил молодежный театр «Ғасыр» под руководством главного режиссера Берикхана Тукенова, пишет газета "Акмолинская правда".
В свое время начинающий актер Берикхан Тукенов учился у известных режиссеров Жамбылбека Есенбекова и Ерсайына Толеубая. В настоящее время в Астане он создал киностудию «Майпродакшн», а в лицее № 76 открыл молодежный театральный кружок «Зангар». За короткий срок были показаны спектакли, посвященные выдающимся личностям ХІХ века — Ыбыраю Алтынсарину и Алихану Бокейханову. К слову, работа режиссера Берикхана Токенова «Алаштын Алиханы» на республиканском конкурсе была удостоена золотой медали. На этот раз по сценарию нашего земляка Баянгали Алимжанова он решил раскрыть острую религиозную тему, которая стала пропастью для многих людей, особенно молодежи. Премьера с участием студентов столичного вуза стала и презентацией нового театра «Ғасыр» («Век»). Баянгали Алимжанов в драме «Ойран» акцентировал внимание на актуальных проблемах сегодняшнего дня. Один из важных моментов спектакля – монолог заблудившегося человека, потерявшего веру в жизнь. Зрители благодаря мастерству молодых артистов смогли прочувствовать боль главного героя. Под одной крышей жила дружная семья: отец мать и любящий их сын. Но однажды молодой человек остался без работы и в поисках денег для семьи попадает в ловушку религиозной секты. Представители общины обладают даром красноречия и растерянный, безработный человек проникается доверием к тем, чьим мощным орудием является не только подвешенный язык, журналы, листовки и, конечно же, деньги. Роль Армана исполнил актер Есхат Меделбек, его отца Елтая – Адилхан Хамитов, а маму – Маржан Нуртазина. Актеры молодежного театра смогли передать свои переживания зрителю. В спектакле приняли участие 12 студентов факультета журналистики Евразийского университета. По мнению режиссера Берикхана Тукенова, сегодня молодежь имеет возможность пробовать свои силы в любом деле. Молодые артисты-любители когда-то хотели выбрать актерское искусство, но не сложилось. Поэтому любимому делу они посвящают свободное время. В своем приветственном слове после спектакля автор произведения Баянғали Алимжанов отметил, что постановка заслуживает самой высокой оценки. Благодаря таланту артистов и профессионализму режиссера-постановщика Берикхана Тукенова, спектакль показал все грани актуальной темы современности. Такое мнение выразили и представители театра и кино, заслуженные деятели искусств, в том числе педагоги столичных учебных заведений. В современном мире на судьбу человека влияет очень много негативных моментов, а особенно большой вред наносит угроза со стороны неизвестных религиозных сект. У попавшего в такую скрытную «ловушку» человека в один миг рушатся все мечты и планы на будущее. Но вместе мы сможем предотвратить эту беду. Для этого необходимо всегда разумно мыслить, критически подходить к любой возникшей проблеме. На презентации театра «Ғасыр» Баянгали Алимжанов подарил свои новые книги актерам, исполнившим главные роли в спектакле «Ойран».
Источник: http://kazislam.kz/ru
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