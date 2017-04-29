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В г.Алматы прошла научно-практическая конференция "Алаш и религия"29.04.2017 | События и репортажи
Сегодня в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Алаш и религия», посвященная к 100-летию создания первой казахской партии «Алаш» и правительства «Алаш Орда».
Сегодня в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Алаш и религия», посвященная к 100-летию создания первой казахской партии «Алаш» и правительства «Алаш Орда».
В ходе конференции были рассмотрены новые идеи по поводу роли религии Ислам в истории движения Алаш, где лидеры данного движения высоко подняли самосознание народа, выдвинули идеи национального освобождения. Конференция была открыта чтением Священного Корана. Выступившие затем общественные деятели и представители интеллигенции акцентировали внимание на внесенный огромный вклад в укрепление независимости страны и в развитие нашей религии лидерами партии Алаш, и особо отметили, что сегодняшнее наше независимое государство является прямым продолжением идеи партии Алаш. Ержан кажы Малгажыулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий: «Идея Алаш – на сегодняшний день находит свое продолжение в общенациональной идее «Мәңгілік ел» нашего Президента. Данная идея не потеряла своей актуальности и поныне. Так, преемственность Алашской идеи сегодня можно видеть в той деятельности, которую осуществляет национальная интеллигенция по возрождению духовно-культурного наследия нашего народа. Со времени обретения Независимости Казахстана продолжается разработка национальной идеи, объединяющей народы и стимулирующей прогрессивное развитие страны. Плеяда патриотов казахского народа хотели получить независимость в политической и религиозной сферах. При создании правительства «Алаш-Орда» были рассмотрены и религиозные вопросы. На ІІ съезде правительства «Алаш Орда» Гумар Караш был назначен Главным кази. А также, был поднят вопрос о создании высшей инстанции по делам религии при Главном представительстве Правительства. Это, безусловно, доказывает дальновидность духовно-интеллектуальной элиты «Алаш-Орда».
Источник: http://kazislam.kz/ru
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