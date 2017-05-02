Борьба с экстремизмом при помощи программы "Доверие населения"

В Казахстане действует программа по борьбе с экстремизмом, в рамках которой в течение следующих двух месяцев сотрудники служб безопасности и богословы будут будут обходить квартиры и дома в городах и районах Карагандинской области.

Программа "Доверие населения" будет осуществляться с 20 марта до конца мая.

В Казахстане действует программа по борьбе с экстремизмом, в рамках которой в течение следующих двух месяцев сотрудники служб безопасности и богословы будут будут обходить квартиры и дома в городах и районах Карагандинской области.

Программа "Доверие населения" будет осуществляться с 20 марта до конца мая.

Согласно информации прокуратуры области, в ходе реализации этой комплексной программы ставятся три задачи – убедить население сообщать в полицию о подозрительных лицах, решить острые социальные проблемы и провести профилактические беседы с радикально настроенными гражданами.

Власти разработали программу в марте и провели поквартирные и подомовые обходы населения в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области 17-21 апреля сообщили "Каравансараю" в администрации (акимате) Карагандинской области.

Надежда на программу

Разработчики программы надеются, что программа "Доверие населения" поможет выявлять экстремистов и террористов до того, как они успеют совершить преступления.

В соответствии с программой, группы, в которые входят госслужащие, представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), теологи и другие специалисты посещают жителей на дому и организуют информационные встречи с населением.

"В настоящее время созданы 12 групп. Сейчас проводятся мероприятия по повышению доверия населения к правоохранительным органам", – сказал "Каравансараю" заместитель прокурора Карагандинской области Мейрам Таутенов.

Районы будут разбиты на участки, и за каждым будет закреплен участковый инспектор, а в каждом многоквартирном доме будет избран староста, рассказал он.

Результаты стали заметны уже за несколько недель работы программы, утверждают власти. По данным карагандинской прокуратуры, с начала ее реализации поступило более 600 сигналов о подозрительных гражданах и возможных собраниях приверженцев радикальных религиозных течений.

Все подобные сообщения расследуются.

Власти, воплощающие эту стратегию, должны принимать во внимание многие детали, сказал "Каравансараю" алматинский писатель и теолог Али Апшерони.

"Многое будет зависеть от конкретных действий на местах", – считает он, замечая, что многие боятся сообщать властям о радикалах.

В центре внимания социальные вопросы

Такие социальные проблемы, как бедность, создают благодатную почву для экстремизма, говорят специалисты.

Например, более 75% преступлений в Карагандинской области совершаются безработными, сказала в интервью "Каравансараю" социальный работник из Караганды Людмила Ифантиди.

Эти показатели "включают преступления по статьям, связанным с экстремизмом", добавила она.

"Если человек ничем не занят, у него нет денег и возникает озлобленность и криминальные мысли", – считает она.

В попытке избавиться от таких настроений, с конца марта, когда началась реализация программы "Доверие населения", двумстам нуждающимся семьям была оказана экономическая помощь и предоставлено обучение, сообщила 5 апреля карагандинская прокуратура.

54-летний Булат Каирбеков из Карагандинской области стал одним из тех, кто воспользовался этой помощью. Он сообщил "Каравансараю", что уже получил два предложения о работе благодаря этой программе.

"Мне помогли встать на учет в центре занятости, теперь я буду получать пособие и надеюсь что найду работу. Уже сейчас мне предлагают хорошие варианты – рабочим на предприятие и озеленителем для высаживания цветов на городских клумбах", – сообщил Каирбеков "Каравансараю".

Подготовленные специалисты

В рамках программы теологи, психологи, представители духовенства проводят беседы с выявленными радикально настроенными гражданами, рассказала «Каравансараю» психолог из Караганды Жулдыз Джумаева.

"При кажущейся простоте это эффективная работа, ведь человек беседует с компетентными специалистами, и их влияние оказывается сильнее, чем проповеди экстремистов в Интернете", – говорит она.

Мейрам Таутенов отметил, что потенциал программы "Доверие населения" виден уже сейчас, и этот положительный опыт может быть реализован в других областях.

Источник: http://central.asia-news.com/ru