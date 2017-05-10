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Республика Казахстан

Оказали почести ветерану войны

10.05.2017 | События и репортажи

9 мая наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам центральной мечети «Нур Астана» Нурызбай кажы Утпенов вместе с сотрудниками побывали в доме у ветерана Великой отечественной войны, труженика тыла, ветерана Внутренних дел Республики Казахстан Кабена Маусымбаева.

9 мая наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам центральной мечети «Нур Астана» Нурызбай кажы Утпенов вместе с сотрудниками побывали в доме у ветерана Великой отечественной войны, труженика тыла, ветерана Внутренних дел Республики Казахстан Кабена Маусымбаева.

Религиозные служащие поздравили ветерана с Днем Великой Победы и преподнесли подарки.

Кабен аскакал с распростертыми объятиями встретил своих гостей и за дастарханом рассказал о том, что пришлось пережить нашим дедам в трудные военные времена.

«Наш народ никогда не забудет страшные военные годы, когда проливалась кровь ради светлого будущего страны, свободы будущих поколений. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет крепкое здоровье и благополучие всем нашим аксакалам. Живите долго, дорогие ветераны. Рядом с вами наша жизнь наполнена смыслом и добром», - сказал наиб муфтий Наурызбай Таганулы.

Аксакал Кабен ата, в свою очередь от всей души поблагодарил гостей за оказанные почести и внимание, прочитал дуа и произнес бата – добрые слова благословения и напутствия.

Источник: http://old.muftyat.kz/ru

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