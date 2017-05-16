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Безопасностью жителей занялся прокурорский десант16.05.2017 | События и репортажи
В Атырауской области создана межведомственная рабочая группа по обеспечению безопасности населения, передает liter.kz. В состав группы вошли профессионалы своего дела – это лучшие сотрудники правоохранительного блока, врачи, социальные работники, психологи, теологи, предприниматели, государственные служащие, которые проводят кропотливую работу на местах. В составе межведомственной рабочей группы работают 45 человек.
Такая же группа функционировала в прошлом году на территории соседней Актюбинской области, сформированная тогда по инициативе Генеральной прокуратуры РК. Аналогичным образом действует и здешний десант под руководством прокурора Атырауской области Галымжана Тогизбаева. – На сегодняшний день группа отработала в четырех районах – Жылыойском, Макатском, Индерском и Махамбетском, где проведено 182 мероприятия с охватом более 14 тысяч человек, – проинформировал начальник управления прокуратуры Атырауской области Аршат Тайтуллин. – В ходе мониторинга социальных сетей (в частности ВКонтакте.ru), выявлено более 70 фактов распространения аудиозаписей, содержание которых согласно заключению религиоведческой экспертизы противоречит Конституции, другим законам и нормативно-правовым актам Республики Казахстан. О блокировании вышеуказанных аудиозаписей направлено письмо в комитет по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, – отметил прокурор области Галымжан Тогизбаев.. Согласно проекту «100 советов прокурора» гражданам разъясняется алгоритм действий при угрозе теракта или его совершении, кому сообщать об этом, как попытаться защитить себя и своих близких в такой ситуации. – Теологами разъясняется опасность радикальной идеологии, основные различия деструктивных течений и их последствия. Для персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении – это школы, вокзалы, больницы, стадионы – проводится обучение и серии учебных тревог. Работа в данном направлении продолжается, – сообщил Тайтуллин.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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