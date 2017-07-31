RSS Контакты
Республика Казахстан

Религия должна нести добро и мир

31.07.2017 | События и репортажи

Религии, экстремизму и толерантности посвятили заседание «круглого стола» в Кызылординской области. В заседании участвовали представители этнокультурных объединений, разных конфессий, священнослужители, специалисты КГУ «Когамдык келисим». 

Было отмечено, что необходимо укреплять связь между представителями разных вероисповеданий. Важно, чтобы они толерантно относились к другим религиям, не попадали в экстремистские организации. На заседании говорилось, что межэтническое и межконфессиональное согласие – гарант мира и стабильности в стране. Стоит отметить, что за 25 лет истории независимого Казахстана в нашей области не было конфликтов на почве религиозных разногласий. Это потому что к любой вере у нас относятся одинаково с уважением, и государство не вмешивается в дела священнослужителей, конечно, если они не противоречат закону.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама