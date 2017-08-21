Имамы и прихожане алматинских мечетей сразятся на футбольном поле

В Алматы на футбольных полях КазНУ имени Аль-Фараби состоялись очередные матчи футбольной лиги среди прихожан алматинских мечетей, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Игры проходили в рамках программы «Асыл мура» на первом потоке игры участвовали представители мечетей «Исмихан» и «Райымбек». В общем количестве участвовали 20 команд. Их них 16 оказались из «Райымбека». По итогам турнир, игроки «Думана» расположились на первое место, а серебро и бронзу взяли «Достар» и «Жамагат».

Среди представителей второй мечети «Исмихан» победителем оказалась команда «Аксу». За ней расположились «Бейбарыс» и «Салим».

Таким образом, победители и призеры награждались медалями от организаторов, а также команда занявшая первое место получила путевку на районный этап.

Второй поток игр проходили на стадионе "Футбол лэнд", два дня соревновались представители мечети Турксибского района.

На футбольных полях в первый день по круговой системе играли команды мечетей Омар ивн аль-Хаттаб и Фирали.

Интересные и захватывающие игры среди представителей первой мечети, в которой участвовали 8 команд завершились в пользу таких клубов, как "Женис", "Горный" и "Инсан".

После церемонии награждения капитан победителей поделился своим впечатлением об этом турнире:

-Турнир отличный. Хотелось бы, чтобы такие матчи проводились часто. Думаю, каждый должен заниматься спортом и участвовать на подобных соревнованиях. Спасибо акимату за такую программу. Теперь, будем дальше биться за звание чемпиона, - сказала игрок "Женис" Ерден Кулахметов.

Среди прихожан мечети "Фирали" из 8 команд первое место завоевали игроки "Аргымак", второе место досталось дружине "Смарт", а бронзу взяли "Хиджама".

Во второй день соревнования между собой играли представители мечети Ынтымак. Здесь победителем стал клуб "Асыл", а второе и третье место по набранным очкам выиграли "Алмалы" и "Бирлик". Также после этого выступали прихожане мечети Кайрат. Из 8 коллективов сильнейшим стал "Баурлар", который выиграл в финале "Алиф", а бронзу взял "Спартак".

Данная программа была презентована, 7 июля и направлена на развитие массового спорта среди представителей мечетей города.

Победители и призёры этих состязаний получили грамоты, а участники, занявшие первое место путёвку на районный этап, где будет представлять честь своей мечети.

Отметим, что "Асыл мура" - является первой и уникальной программой в городе, которая направлена на развитие массового спорта среди прихожан мечетей Алматы.

В данной футбольной лиге, участвуют все 48 имеющихся мечетей Алматы. Свои игры они проводят каждую субботу и воскресенье на разных футбольных полях мегаполиса.

Источник: http://ummamag.kg/ru