Во встрече приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын, директор Международного центра культур и религий Айдар Абуов, а также руководители и представители Духовного управления мусульман Казахстана, Православной церкви Казахстана, Римско-Католической церкви Казахстана, Евангелическо-лютеранской церкви. Законопроект закладывает нормы, позволяющие регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, заключение и прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям. Проект закона также предусматривает запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям. Также запрещена реклама их вероучения в СМИ и интернет-ресурсах. Кроме того, законопроект направлен на усиление контроля уполномоченного органа в религиозной сфере за деятельностью субъектов религиозных отношений, введение системы оценки эффективности деятельности центральных и местных государственных органов по противодействию религиозному экстремизму и терроризму,обеспечение финансовой прозрачности религиозных объединений. «Принятие данного документа безусловно повысит эффективность деятельности госорганов и институтов гражданского общества в религиозной сфере по духовно-нравственному оздоровлению общества, а также недопущению распространения радикальных религиозных идей среди населения», - сказал в своей речи вице-министр Берик Арын. В свою очередь представители религиозных объединений высказали свои предложения, выступив в поддержку законопроекта. Законопроект доступен для обсуждения на портале «Электронного Правительства» и официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества. Как сообщает телеканал КТК, для тех, кто не будет соблюдать это требование, предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа – 100 МРП, это 226 900 тенге. В Министерстве по делам религий на такой шаг пошли после того, как в европейских странах признали, что этот запрет никак не нарушает прав граждан. Ограничения уже несколько лет действуют в Бельгии, Франции и Голландии. «Было несколько судебных процессов, связанных с тем, что некоторые граждане считали, что эта норма нарушает права человека. Обращались в Европейский суд по правам человека. Но данный судебный орган подтвердил право этих государств на подобный запрет. Поэтому мы тоже решили, что в Казахстане пришло время, когда есть возможность запретить одежду, препятствующую распознаванию лица», - сказал и.о. председателя Комитета Министерства по делам религий и гражданского общества РК Еркин Онгарбаев. В свою очередь представители религиозных объединений высказали свои предложения, выступив в поддержку законопроекта. Законопроект доступен для обсуждения на портале «Электронного Правительства» и официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.