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Республика Казахстан

Представители религиозных объединений Казахстана сыграли в мини-футбол

28.08.2017 | События и репортажи

26 августа 2017 года на территории школы-лицей №48 г. Астаны состоялось спортивное мероприятие «Мини-футбол», организованного в рамках Собрания представителей религиозных объединений Казахстана. 

Мероприятие проходило под эгидой «Спорт как основа здорового образа жизни» и приурочено ко Дню Конституции Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие четыре команды из числа представителей Комитета по делам религий МДРГО РК, Собрания представителей и руководителей зарегистрированных религиозных объединений, а также сотрудников Международного центра культур и религий, Научно-исследовательского и аналитического центра, Управления по делам религий г.Астаны. По итогам мероприятия в командном зачете первое место заняла команда религиозного объединения г.Астаны, 2-е – команда УДР г.Астана, 3-е – команда Комитет по делам религий, 4-е – команда МЦКР-НИАЦ.  В качестве призов вручены кубки и поощрительные призы. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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