Курбан айт - благословенный праздник мусульман, праздник мира и милосердия

Да будет вечная и нескончаемая слава Всевышнему, Мудрому и Всемогущему Аллаху, каждое из деяний которого наполнено величайшим смыслом и мудростью! Да пребудет мир и приветствие над нашим Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение) и его сподвижниками! Курбан в переводе с арабского языка означает «приближение», то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел.

А в исламе этот термин имеет значение «жертвоприношение, совершаемое в соответствии со всеми требованиями Шариата. Для того чтобы понять глубину значения жертвоприношения, нужно знать, для чего это делается. Всемогущий Творец, создавший необъятную вселенную, и людей, ее населяющих, сотворил вовсе не просто так. Аллах указал им путь, чтобы они могли жить в согласии, создав свое людское общество. В священном Коране сказано: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне» (сура Зарият, аят 56). Значит смысл поклонения в том, чтобы повиноваться приказам Аллаха, искать Его довольство, совершать благие дела. История появления праздника Курбан айт уходит в древние века и берет начало с истории сыновей Адама (а.с). Об этом говорится в священном Коране, как Абыл и Кабыл, поспорив между собой, кто из них прав, совершили жертвоприношение, и, в конце концов, было принято жертвоприношение Абыла (сура Маида, 5/27). Эта традиция была продолжена посланниками Аллаха в течение сотен лет, и дошла до времен Ибрахима (а.с.) и Исмаила (а.с.). А Ибрахим (а.с) со своим сыном Исмаилом прошли великое испытание. Ибрахим (а.с) увидел во сне, будто приносит в жертву своего долгожданного ребенка, отец и сын смогли понять, что сон именно от Аллаха. И они, полностью подчинившись приказу Аллаха, в итоге с честью смогли пройти столь тяжелое испытание. В тот момент Аллах ниспослал ему откровение, где вместо Исмаила Аллах дарует барашка, для того, чтобы он совершил жертвоприношение. Да, Аллах вовсе не хотел жертвоприношения Исмаилом, Он лишь, таким образом, испытывал Ибрахима (а.с.). Он хотел удостовериться в преданности Ему пророка Ибрахима (а.с.), и в том, что он без лишних колебаний выполнит Его приказ. Он показал пример того, как можно и нужно полагаться на Аллаха. Ведь Всевышний не нуждается ни в мясе, ни в шерсти забиваемых животных. Аллаху достаточно лишь честное намерение и милосердие Его рабов. Во времена пророка Ибрахима (а.с.) жертвоприношение становится одним из условий хаджа, затем перейдя в сунну, доходит и до времен пророка Мухаммада (с.а.с). С тех пор жертвоприношение является не только одним из обрядов, выполняемых паломниками, оно становится общим видом богослужения для всех мусульман без исключения. Лично для Пророка Мухаммада (с.а.с) и для всех мусульман жертвоприношение было установлено на второй год хиджры, когда посланник переезжает в Медину. Жертвоприношение и чтение айт намаза устанавливается как уаджиб, то есть близким к обязательному предписанию (для тех, кто имеет такую возможность). Доказательство его обязательности приводится в следующих аятах и хадисах. В суре Каусар, ниспосланный в Мекке, есть приказ Всевышнего: «Мы даровали тебе аль-Каусар (бесчисленные блага, в том числе одноименную реку в Раю). Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву». Пророк (мир ему и благословение) говорил: «Тот, кто, имея возможность, не сделал жертвоприношения, пусть не приближается к тому месту, где мы совершаем намаз!» (Ибн Маджа). Конечно же, столь строгое напоминание не может не обозначать обязательность жертвоприношения. То есть, жертвоприношение, дошедшее до нас в виде уаджиб, означает продолжение пути пророка Ибрахима (мир ему и благословение). Жертвоприношение обязательно для тех, кто соответствует четырем требованиям: 1. Являться мусульманином; 2. Быть в здравом уме и достичь совершеннолетия; 3. Не являться путником во время Курбан айта; 4. Иметь средства, в размере нисап, превышающем основные расходы. Размер нисап-85 граммов золота или его денежный эквивалент. Когда наступает поистине, славный и светлый праздник Курбан айт, приняв гусль (полное омовение), одев чистую, красивую одежду, мусульмане идут на айт намаз – это мустахаб (относится к благим поступкам). Перед Курбан айт намазом нельзя ничего есть. После прочтения айт намаза, те, кому это является обязательным, идут совершать жертвоприношение, мясо которого раздается. Все люди, и бедные, и богатые, могут есть мясо курбана. Делить мясо курбана на три части – мустахаб. Одну часть дарят родственникам, соседям, несмотря на то, богаты они или нет, вторую – бедным и нуждающимся, третью – оставляют своей семье, детям. Для Курбан айта также свойственен ташрик такбир, который произносится после фард намазов. Порядок произношения «Ташрик Такбира» следующий: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха иллаллаху уаллаху Акбар, Аллаху Акбар уа лилляхил-хамд!» Его значение: «Аллах велик! (2 раза), Нет божества кроме Аллаха! Аллах велик! (2 раза) только Ему поклоняемся». Бесприкословное выполнение приказов Аллаха приводит человека к Его довольствию и бесчисленным наградам в ахирате. А жертвоприношение – это такой же приказ Аллаха. Поэтому тот, кто с чистым намерением выполнит этот приказ, получит довольство своего Создателя, ему запишется множество сауабов, и в ахирате его лик будет озарен нуром. В одном из хадисов Пророк данную истину объясняет так: «В дни Курбан айта человек не может быть ближе к Аллаху никаким своим другим действием кроме совершения жертвоприношения. В Судный день предстанут рога, копыта и шерсть жертвенного животного, из которого была выпущена кровь. Выпущенная кровь, не успев даже капнуть на землю, уже находится во власти Всевышнего. Поэтому совершайте свои жертвоприношения с искренним намерением». (Тирмизи). Также животное, принесенное в жертву ради Аллаха с искренним намерением, будет помощником в ахирате при переходе через тонкий как волосок мост, ведущий в Рай. Вот, что пишет Пророк (мир ему и благословение) об этом хадисе: «Выбирайте для жертвоприношения самых лучших животных, здоровых и крепких, которые радуют глаз, потому что они являются вашими вьючными животными при переходе через мост». По возможности жертвоприношение каждый человек должен совершить лично сам, и число сауабов за это будет больше. Но можно попросить и других людей сделать это за него. Жертвоприношение должно проводиться в строго указанном Аллахом месте и времени. Время жертвоприношения начинается в первый день после утреннего айт намаза, и длится до начала вечерней молитвы на третий день айта. Мелкий скот вроде барана или козы можно приносить в жертву только одному человеку. А такой крупный скот, как верблюд или корова могут быть заколоты от имени одного и до семи человек. Все люди, объединившиеся для совершения жертвоприношения, должны иметь искреннее намерение. По словам сахабов, Пророк (мир ему и благословение) совершал жертвоприношение и от имени людей, неимеющих такой возможности. Вот что говорит об этом Жабир (р.а.): «Я был в мечети с Хазретом Мухаммадом (с.а.с). Закончив хутбу, он спустился с минбара. Затем собственноручно зарезал барана. Перерезая горло животному, он сказал: «Бисмилляхи, Аллаху Акбар! Это от моего имени и от имени тех людей из моей уммы, у которых нет возможности сделать это». (Тирмизи, Адахи 22). Еще одним облегчением для тех, кто не имеет возможность совершить жертвоприношение, является то, что в день айта они могут просто очиститься, полностью умывшись. Это очищение даст им сауаб, равный сауабу от жертвоприношения. Существует множество пользы и таинств жертвоприношения, но основная цель – достичь довольства Аллаха. О том, что намерение во время жертвоприношения берется за основу, говорится в Коране: «Ни мясо, ни кровь их не доходит до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (сура Хадж, 37). Жертвоприношение не ограничивается лишь забиванием скота. Здесь имеет большое значение внутреннее намерение человека, его искренность, стойкость веры, праведность и сострадательность по отношению к другим людям. Также здесь человек проходит проверку на проявление своей слабости и великодушия, жадности и щедрости. По словам Абдуллаха ибн Амра ибнуль-Аса (р.а), как-то Пророк (с.а.с.) сказал: «Мне был ниспослан приказ о том, что день Курбан айта нужно отмечать как праздник. Этот день Аллах сделал праздником для всей уммы». И на нашей казахской земле наши предки издавна совершали обряды Курбан айта, праздновали, ходили в гости друг к другу, родственникам, произносили поздравления «С праздником Курбан айт!». В дни айта нужно стараться быть в хорошем настроении, быть приветливыми и снисходительными. Будет лучше, если поссорившиеся люди смогут простить друг друга и вновь помирятся. Посетить больных, по возможности помочь нуждающимся, сиротам и вдовам, дать и им почувствовать атмосферу праздника. Можно сделать небольшие подарки родителям, близким родственникам, соседям, друзьям. И сделать праздник незабываемым. Совершение подобных благих поступков воспитывает уважение и терпимость людей друг к другу и улучшает социальные отношения в обществе в целом. Да примет Всевышний Аллах наши благие деяния! Пусть сердца наполнятся радостью, любовью к ближним и милосердием! Пусть на нашей святой земле Казахстана царит мир, единство и взаимопомощь!

С праздником Курбан айт!

Б. АБДИРОВА, преподаватель областной центральной мечети

Источник: http://kazislam.kz/ru