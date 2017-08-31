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Республика Казахстан

Мечеть для родного аула

31.08.2017 | События и репортажи

В преддверии Курбан айта в ауле Кыраш Жанакорганского района  для прихожан открыла двери красивая мечеть. 

Аульчан с этим радостным событием   поздравили  представитель ДУМК по Кызылординской области, главный имам мечети "Ақмешіт-Сырдария" Талгат Омаров, заместитель акима Жанакорганского района Бахытжан Айтбембет. Свою помощь в строительстве нового здания мечети оказали уроженцы аула Кыраш, живущие в разных уголках региона и страны.  

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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