Ветераны против терроризма

В акимате Сарыаркинского района состоялся «круглый стол», темой которого стала роль ветеранов в борьбе с экстремизмом и терроризмом в современных условиях. Мероприятие, организованное столичным Советом ветеранов, собрало руководителей госорганов, представителей религиозных объединений столицы, а также ведущих религиоведов и научных сотрудников.

В ходе мероприятия обсуждалась весомая роль старшего поколения в вопросах воспитания у молодежи духа патриотизма, любви к Родине и противодействию формирования идей экстремизма и терроризма в современных условиях. - Террористическая пропаганда нередко специально рассчитана на то, чтобы быть притягательной для уязвимых и маргинальных групп общества. В процессе вербовки своих сторонников и радикализации террористы, как правило, играют на имеющихся у человека ощущениях несправедливости, изоляции или унижения. В этой связи необходимым является комплексное решение вопросов по снижению возможностей для маргинализации различных групп населения, - обрисовал текущую ситуацию директор Международного центра культур и религий Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК Айдар АБУОВ. Как сообщили участники «круглого стола», противодействие терроризму является предметом постоянных международных экспертных дискуссий в целях выработки новых действенных решений. Вместе с тем в Казахстане вырабатываются эффективные меры противодействия терроризму и экстремизму, в частности, создана значительная правовая база. Реализуется государственная программа, рассчитанная на 2013-2017 годы, где четко обозначены механизмы и методы предупреждения проявлений религиозного экстремизма и предотвращения угроз терроризма. - В качестве превентивных мер используется широкая информационно-разъяснительная работа с целевыми группами населения для повышения правовой и религиозной грамотности, формирования устойчивого иммунитета к экстремистским и террористическим идеям, обеспечения толерантности, мира и согласия в казахстанском обществе. Сегодня ветеранам, общественным деятелям, да и всем гражданам Казахстана необходимо организовать широкомасштабные общественные акции, направленные в первую очередь на патриотизм, любовь к своей Родине, выработку иммунитета у молодежи к любым видам агрессии, в том числе и к терроризму, - подчеркнул Айдар Абуов. Характеризуя религиозную обстановку в стране, директор Международного центра культур и религий отметил, что она в целом является стабильной и находится под контролем. Системно проводимая работа уполномоченных и правоохранительных органов способствует тому, что религиозная ситуация остается устойчивой, тенденций к обострению межконфессиональных отношений не отмечается. В стране официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в рамках законодательства 3693 религиозных объединения, представляющие 18 конфессий, которые вносят весомый вклад в обеспечение единства и согласия. Развиваются конструктивные формы государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Вместе с тем, по словам Айдара Абуова, в новых условиях развития и постоянно изменяющейся геополитической ситуации в мире государством и далее будут корректироваться меры по обеспечению стабильности в религиозной сфере. - В Казахстане, как и в других государствах постсоветского пространства, есть проблемы, которые касаются религиозной сферы. Это распространение псевдорелигиозных идеологий и течений, радикализация некоторой части верующего населения, в основном приверженцев нетрадиционного религиозного течения «салафизм», попытки выезда и участия приверженцев нетрадиционных религиозных течений в вооруженных конфликтах за рубежом. Для решения вышеуказанных проблемных вопросов Министерством по делам религий и гражданского общества продолжен курс по модернизации государственной политики в религиозной сфере с целью формирования казахстанской модели взаимодействия государства и религии, основанной на приоритетах светских ценностей и нулевой терпимости к деструктивным религиозным проявлениям, - заверил собравшихся Айдар Абуов.

Источник: http://kazislam.kz/ru