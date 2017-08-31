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Религиозному экстремизму — нет!31.08.2017 | События и репортажи
В Кызылорде состоялся семинар для членов пропагандистских областной, городской и районных информационно-разъяснительных групп, теологов, сотрудников образования, департамента внутренних дел. Тема – использование психологических методов при профилактике религиозного экстремизма и терроризма.
Эксперт республиканской информационно-пропагандистской группы, член ассоциации психологов Республики Казахстан Лола Шакимова подчеркнула важность повышения уровня взаимодействия государственных и местных исполнительных органов в проведении целенаправленной информационно-разъяснительной работы по разъяснению сути террористической и экстремистской идеологии в казахстанском обществе. Л.Шакимова ознакомила с религиозной ситуацией в стране, раскрыла корни и суть терроризма, методы вербовки и цели. Рассказала о психологических особенностях террористов, подробно остановилась на их типах. Как показали исследования и эксперименты, так называемая «сущность смещенного конфликта», а на простом языке – «синдром собаки», когда человек обвиняет во всех своих бедах других людей или окружение – зародился в неблагополучных семьях, где ребенок не получил любви, испытал насилие, был вынужден жить, как «гадкий утенок». Рано или поздно негативные последствия этого проявляются во взрослой жизни. Именно этим пользуются террористы, вербуя в свои ряды людей, особенно молодежь. Чтобы не допустить подобного, нужно быть психологически зрелыми, бдительными, пропагандировать созидание и жизнь, а не смерть и разрушение, которые несут радикалы. На семинаре были затронуты актуальные вопросы профилактики религиозного экстремизма и терроризма, рассмотрены основные принципы, способы и методы противодействия идеологии радикальных религиозных организаций. Особое внимание уделено преемственности религий и традиций в современном обществе.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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