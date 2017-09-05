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Республика Казахстан

В библиотеке Первого Президента Республики Казахстан открылась выставка «Священные кораны»

05.09.2017 | События и репортажи

В здании музея Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы открылась выставка «Священные кораны», посвященная мусульманскому празднику «Курбан айт». На выставке представлены 55 образцов из уникальной коллекции библиотечного фонда изданий священной книги мусульман на арабском языке, а также изданий переводов корана на казахский, русский и английский языки, передает BNews.kz.

Особенность этой выставки заключается в том, что среди книг присутствуют издания из редкого фонда Библиотеки, подлинные рукописи, датирующиеся XVIII-XIX вв. Библиотека Первого Президента РК Большинство книг были преподнесены Елбасы Н.А.Назарбаеву в качестве дипломатических даров от представителей зарубежных стран. Оформление каждой книги отличается тонкой ювелирной, художественной и каллиграфической работой. Библиотека Первого Президента РК Особое место в коллекции занимает издание корана, побывавшего в космосе, на международной космической станции «Мир», подаренное впоследствии Главе государства космонавтом Талгатом Мусабаевым.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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