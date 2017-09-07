Халяль-ипотека может появится в Казахстане через несколько лет

Халяль-ипотека может появится в Казахстане через несколько лет. Когда именно это произойдет, зависит от местных финансовых институтов и просвещенности населения. Таким мнением поделился во время глобальной премии по исламским финансам (GIFA) управляющий директор, член правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Саясат Нурбек, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, исламское финансирование - одно из приоритетных направлений развития МФЦА. Усилия будут направлены на формирование системных условий, нормативно-правовой базы, использование центра для привлечения на финансовый рынок Казахстана крупных инвестиционных фондов, банков, организаций, в том числе сертифицирующих организаций работающих в сфере исламских финансов для концентрации ресурсов. Он также отметил, что Евразийский рынок сегодня достаточно привлекательный для исламского финансирования, ведь здесь проживает порядка 100 млн человек (20 млн на территории России, 70-80 млн в Средней Азии). «Задача МФЦА - используя свою площадку, увеличить концентрацию игроков, увеличить объем знаний на этом рынке, создать системные условия и преференции, чтобы банки, эксперты, фонды приходили. Потому что этот рынок на самом деле интересен. Сейчас растет процент населения, который отказывается от традиционных финансовых услуг ввиду этических и других соображений в пользу альтернативных финансовых услуг и инструментов. В Турции, например, 20% населения предпочитают альтернативные источники финансирования», - сказал Нурбек. На вопрос, готовы ли общество и бизнес к появлению новых финансовых инструментов, член правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» ответил, что бизнес будет рад любой возможности привлечь альтернативные источники финансирования, потому как недостаток финансирования - одна из ключевых проблем на сегодняшний день. При этом, он уверен, при появлении альтернативных источников финансирования в первые 5-10 лет конкуренции между Исламским банком и традиционными банками второго уровня не будет. Более того, БВУ могут взять механизмы исламского финансирования для внедрения в свои системы. «Если посмотреть на тенденции в мире, традиционные финансовые центры начинают активно впитывать в себя эти альтернативные методы финансирования, видоизменять, подстраивать под себя и диверсифицировать свой пакет. Лондон, Люксембург, Франкфурт, города, не имеющие отношения к исламу, включаются в эту гонку. Сейчас в Лондоне огромный пласт клиентов, которые работают в области «этического финансирования». Ничто не мешает традиционным финансистам использовать такие же принципы и создавать такие же финансовые инструменты. Поэтому, я думаю, если появится хороший спрос, банки просто возьмут на вооружение эти инструменты и диверсифицируют свой пакет финансовых инструментов», - пояснил он. Он убежден, что казахстанские банки достаточно гибкие, а несколько лет назад многие из них пытались продвигать исламское финансирование, но тогда спрос на него был не велик. «Сейчас этот спрос растет. Мне кажется, банки, когда увидят, что есть спрос, они диверсифицируют свою систему. Никто им не мешает, используя возможности МФЦА, ту нормативную базу, которая уже наработана, просто создать новый пакет услуг», - продолжил он. «А можно ли сказать, что исламское финансирование изменит банковскую систему к лучшему?», - поинтересовался журналист Zakon.kz. «Все будет зависеть от спроса. Если банки будут создавать и использоваться альтернативные финансовые инструменты, они сделают шире свой пакет, появятся новые услуги, их ассортимент будет шире. Это сделает их более конкурентоспособными. Помимо этого, все будет зависеть от того, насколько быстро и гибко отреагируют наши финансовые институты. Если они увидят спрос и знаний будет больше на рынке, они быстро создадут такие инструменты. Халяльная ипотека», - заключил он.

Источник: http://kazislam.kz/ru