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Поставить заслон экстремизму08.09.2017 | События и репортажи
Участники духовного каравана, стартовавшего в Талдыкоргане, встретятся с жителями районных центров и отдаленных аулов Жетысу, сообщает Кazpravda.kz. Акция «Рухани керуен», инициированная местными властями в рамках программной статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», собрала уважаемых аксакалов, представителей интеллигенции, молодежных активистов и школьников.
В талдыкорганском парке «Жастар» горожане проводили в путь участников необычного каравана, которые в ближайшие месяцы посетят все 16 районов Алматинской области. Цель поездки – провести встречи с жителями сел и городов. Известные ученые-теологи, а также культурные деятели расскажут землякам о значимости сохранения и укрепления духовных ценностей народа, почитания вековых традиций, оставленных нам предками. Как отметил заместитель акима области Жаксылык Омар, в век глобализации необходимо глубокое изучение культурного наследия, исторического опыта страны с опорой на национально-культурные корни. Именно поэтому запущен духовный караван, а в рамках программы «Туған жер» в Жетысу открываются парки и мемориалы. Всего в целях реализации основных положений статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в регионе разработано 108 проектов. По словам депутата областного маслихата, председателя Совета ветеранов области Ермека Келемсеита, важно способствовать развитию традиционных духовных конфессий, а также воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, любви к родной земле. Одна из ключевых задач проекта «Рухани керуен» – привлечь внимание общества к борьбе с религиозным экстремизмом, идеологически противодействовать деятельности деструктивных сект в Казахстане. По общему мнению экспертов, настала пора сформировать правильное представление о религии, выработать иммунитет к терроризму и прочим дестабилизирующим вызовам современного мира. А для этого необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения, начиная с мечетей и церквей, заканчивая учебными заведениями.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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