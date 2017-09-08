В талдыкорганском парке «Жастар» горожане проводили в путь участников необычного каравана, которые в ближайшие месяцы посетят все 16 районов Алматинской области. Цель поездки – провести встречи с жителями сел и городов. Известные ученые-теологи, а также культурные деятели расскажут землякам о значимости сохранения и укрепления духовных ценностей народа, почитания вековых традиций, оставленных нам предками. Как отметил заместитель акима области Жаксылык Омар, в век глобализации необходимо глубокое изучение культурного наследия, исторического опыта страны с опорой на национально-культурные корни. Именно поэтому запущен духовный караван, а в рамках программы «Туған жер» в Жетысу открываются парки и мемориалы. Всего в целях реализации основных положений статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в регио­не разработано 108 проектов. По словам депутата областного маслихата, председателя Совета ветеранов области Ермека Келемсеита, важно способствовать развитию традиционных духовных конфессий, а также воспитывать молодое поколение в духе патрио­тизма, любви к родной земле. Одна из ключевых задач проекта «Рухани керуен» – привлечь внимание общества к борьбе с религиозным экстремизмом, идео­логически противодействовать деятельности деструктивных сект в Казахстане. По общему мнению экспертов, настала пора сформировать правильное представление о религии, выработать иммунитет к терроризму и прочим дестабилизирующим вызовам современного мира. А для этого необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения, начиная с мечетей и церквей, заканчивая учебными заведениями.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.