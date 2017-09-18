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В Казахстане создадут собственный путь понимания ислама18.09.2017 | События и репортажи
Ученые-религиоведы разработают научную основу казахстанской школы исламоведения, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. Выступая на правительственном часе в мажилисе, министр отметил, что за последние годы стремительный рост религиозности граждан опережал формирование соответствующей культуры и умение критически воспринимать религиозные догмы.
Как следствие, некоторые религиозные люди на первое место стали ставить буквальное соблюдение предписаний религий выше законов и светской морали, добавил он. «Это источник серьезных рисков и конфликтов: как внутрисемейных так и общегосударственных», — сказал Ермекбаев. Во-вторых, на религиозную аудиторию Казахстана усилилось внешнее негативное влияние. Этому способствует открытость информационного пространства и процессы глобализации: интернет, соцсети и другие средства коммуникации позволяют оказывать массированное идеологическое воздействие на население, отметил Ермекбаев. «Сегодня атеистами или агностиками считают себя около 10% граждан, порядка 75% граждан считают себя верующими, но не совершают регулярно религиозные обряды. Около 15% постоянно практикуют все религиозные обряды», — привел данные глава ведомства. По его словам, уровень религиозности растет и дает больше возможностей для влияния радикальной идеологии. При этом опасность представляет религиозный фанатизм любого течения и конфессии, вопрос стоит только в религиозной безграмотности. «Мы не возражаем против веры, как источника духовных и моральных ценностей. (…) Казахстану необходимо вырабатывать собственную модель взаимоотношения государства и религии, нашу собственную школу понимания ислама, не оглядываясь и не опасаясь зарубежной критики», — продолжил Ермекбаев. Отличительными чертами казахстанской школы исламоведения, по словам министра, должны стать опора на духовные, морально-этические ценности с учетом национальных культурно-исторических особенностей полиэтничного Казахстана. Также чертами школы станут умеренность и гибкость в восприятии устаревших догм, их адаптация к современным реалиям, восприятие веры как личного интимного вопроса, доброта и толерантность к тем, кто придерживается других взглядов, уважение и соблюдение законов светского государства. «Поэтому сейчас мы формируем специальную группу ученых-религиоведов, которые смогли бы разработать научную основу казахстанской школы исламоведения», — заключил Ермекбаев.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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